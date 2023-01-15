Дрони для військових і продуктові набори для ВПО: як працюють волонтери уволинському селі. ВІДЕО





Громадська організація "Інсаніс" працює вже півтора року, з моменту об'єднання 8 волонтерів, - повідомляє



Потреби військових і поїздки на передову

"Дрони, РЕБи, ЕКоФЛо, різні зарядні станції, генератори — це саме-саме на сьогоднішній день необхідне, — говорить волонтерка Олена Мерзлякова. — Окрім дронів біля 10 генераторів завезено на передову. Хочеться іноді опустити руки, але не дають".



Чоловік Олени Валентин Семенюк у вільний час волонтерить та удвох із дружиною возить допомогу на схід.



"Деколи буває страшно, бо всякі бувають випадки, є і вибухи, і літаки літають, не зрозуміло деколи буває, чи це наші, не наші. Перед кожною поїздкою машина перевіряється, передивляється, але були випадки, що за дві поїздки по 6 коліс міняли", — розповів Валентин Семенюк.



Як додала Олена Мерзлякова, нині волонтери з Поворська щомісяця возять допомогу на два напрямки: Донецький та Харківський. Загалом уже здійснили 26 поїздок на передову.



"Під’їжджаєш на блокпост, вже чуєш нашу мову і виявляється що хлопців з Волині. Вже вони наші, обмінялись номерами. За два роки накопичилося в мене певно більше 500 бійців під опікою", — зазначила Олена Мерзлякова.



"Пункт незламності" для переселенців



Раз на місяць у "пункті незламності" в Поворську переселенцям і малозабезпеченим родинам роздають продуктові набори. За пів року волонтери видали понад 70 продуктових наборів і більше 80 гігієнічних наборів.



68-річна Ніна Жовтоног родом із села Зелене Поле Донецької області, на початку повномасштабної війни пенсіонерка разом із родиною переїхала на Волинь. Зять Ніни Василівни — демобілізований військовий, її старший онук нині захищає Україну на Донеччині. В "пункт незламності" жінка приходить, щоб отримати допомогу і допомогти волонтерам.



Як зазначила волонтерка Олена Мерзлякова, нині громадська організація опікується 25 родинами переселенців і малозабезпечених сімей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтерський осередок у селі Поворськ на Волині працює від початку повномасштабного вторгнення. За цей час на передову відправили понад 250 FPV-дронів, для переселенців у громаді відкрили "пункт незламності".Громадська організація "Інсаніс" працює вже півтора року, з моменту об'єднання 8 волонтерів, - повідомляє Суспільне "Дрони, РЕБи, ЕКоФЛо, різні зарядні станції, генератори — це саме-саме на сьогоднішній день необхідне, — говорить волонтерка Олена Мерзлякова. — Окрім дронів біля 10 генераторів завезено на передову. Хочеться іноді опустити руки, але не дають".Чоловік Олениу вільний час волонтерить та удвох із дружиною возить допомогу на схід."Деколи буває страшно, бо всякі бувають випадки, є і вибухи, і літаки літають, не зрозуміло деколи буває, чи це наші, не наші. Перед кожною поїздкою машина перевіряється, передивляється, але були випадки, що за дві поїздки по 6 коліс міняли", — розповів Валентин Семенюк.Як додала Олена Мерзлякова, нині волонтери з Поворська щомісяця возять допомогу на два напрямки: Донецький та Харківський. Загалом уже здійснили 26 поїздок на передову."Під’їжджаєш на блокпост, вже чуєш нашу мову і виявляється що хлопців з Волині. Вже вони наші, обмінялись номерами. За два роки накопичилося в мене певно більше 500 бійців під опікою", — зазначила Олена Мерзлякова.Раз на місяць у "пункті незламності" в Поворську переселенцям і малозабезпеченим родинам роздають продуктові набори. За пів року волонтери видали понад 70 продуктових наборів і більше 80 гігієнічних наборів.68-річнародом із села Зелене Поле Донецької області, на початку повномасштабної війни пенсіонерка разом із родиною переїхала на Волинь. Зять Ніни Василівни — демобілізований військовий, її старший онук нині захищає Україну на Донеччині. В "пункт незламності" жінка приходить, щоб отримати допомогу і допомогти волонтерам.Як зазначила волонтерка Олена Мерзлякова, нині громадська організація опікується 25 родинами переселенців і малозабезпечених сімей.

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