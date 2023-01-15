Дрони для військових і продуктові набори для ВПО: як працюють волонтери уволинському селі. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Волонтерський осередок у селі Поворськ на Волині працює від початку повномасштабного вторгнення. За цей час на передову відправили понад 250 FPV-дронів, для переселенців у громаді відкрили "пункт незламності".
Громадська організація "Інсаніс" працює вже півтора року, з моменту об'єднання 8 волонтерів, - повідомляє Суспільне.
Потреби військових і поїздки на передову
"Дрони, РЕБи, ЕКоФЛо, різні зарядні станції, генератори — це саме-саме на сьогоднішній день необхідне, — говорить волонтерка Олена Мерзлякова. — Окрім дронів біля 10 генераторів завезено на передову. Хочеться іноді опустити руки, але не дають".
Чоловік Олени Валентин Семенюк у вільний час волонтерить та удвох із дружиною возить допомогу на схід.
"Деколи буває страшно, бо всякі бувають випадки, є і вибухи, і літаки літають, не зрозуміло деколи буває, чи це наші, не наші. Перед кожною поїздкою машина перевіряється, передивляється, але були випадки, що за дві поїздки по 6 коліс міняли", — розповів Валентин Семенюк.
Як додала Олена Мерзлякова, нині волонтери з Поворська щомісяця возять допомогу на два напрямки: Донецький та Харківський. Загалом уже здійснили 26 поїздок на передову.
"Під’їжджаєш на блокпост, вже чуєш нашу мову і виявляється що хлопців з Волині. Вже вони наші, обмінялись номерами. За два роки накопичилося в мене певно більше 500 бійців під опікою", — зазначила Олена Мерзлякова.
"Пункт незламності" для переселенців
Раз на місяць у "пункті незламності" в Поворську переселенцям і малозабезпеченим родинам роздають продуктові набори. За пів року волонтери видали понад 70 продуктових наборів і більше 80 гігієнічних наборів.
68-річна Ніна Жовтоног родом із села Зелене Поле Донецької області, на початку повномасштабної війни пенсіонерка разом із родиною переїхала на Волинь. Зять Ніни Василівни — демобілізований військовий, її старший онук нині захищає Україну на Донеччині. В "пункт незламності" жінка приходить, щоб отримати допомогу і допомогти волонтерам.
Як зазначила волонтерка Олена Мерзлякова, нині громадська організація опікується 25 родинами переселенців і малозабезпечених сімей.
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Громадська організація "Інсаніс" працює вже півтора року, з моменту об'єднання 8 волонтерів, - повідомляє Суспільне.
Потреби військових і поїздки на передову
"Дрони, РЕБи, ЕКоФЛо, різні зарядні станції, генератори — це саме-саме на сьогоднішній день необхідне, — говорить волонтерка Олена Мерзлякова. — Окрім дронів біля 10 генераторів завезено на передову. Хочеться іноді опустити руки, але не дають".
Чоловік Олени Валентин Семенюк у вільний час волонтерить та удвох із дружиною возить допомогу на схід.
"Деколи буває страшно, бо всякі бувають випадки, є і вибухи, і літаки літають, не зрозуміло деколи буває, чи це наші, не наші. Перед кожною поїздкою машина перевіряється, передивляється, але були випадки, що за дві поїздки по 6 коліс міняли", — розповів Валентин Семенюк.
Як додала Олена Мерзлякова, нині волонтери з Поворська щомісяця возять допомогу на два напрямки: Донецький та Харківський. Загалом уже здійснили 26 поїздок на передову.
"Під’їжджаєш на блокпост, вже чуєш нашу мову і виявляється що хлопців з Волині. Вже вони наші, обмінялись номерами. За два роки накопичилося в мене певно більше 500 бійців під опікою", — зазначила Олена Мерзлякова.
"Пункт незламності" для переселенців
Раз на місяць у "пункті незламності" в Поворську переселенцям і малозабезпеченим родинам роздають продуктові набори. За пів року волонтери видали понад 70 продуктових наборів і більше 80 гігієнічних наборів.
68-річна Ніна Жовтоног родом із села Зелене Поле Донецької області, на початку повномасштабної війни пенсіонерка разом із родиною переїхала на Волинь. Зять Ніни Василівни — демобілізований військовий, її старший онук нині захищає Україну на Донеччині. В "пункт незламності" жінка приходить, щоб отримати допомогу і допомогти волонтерам.
Як зазначила волонтерка Олена Мерзлякова, нині громадська організація опікується 25 родинами переселенців і малозабезпечених сімей.
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