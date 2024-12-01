У Луцьку відбудеться лекція «Доцента» з «Азову»

В обласному центрі Волині відбудеться захід, організований бійцями 12-ої бригади «Азов».Всі охочі зможуть дізнатися більше про підрозділ, а також послухати лекцію «Доцента», який пережив російський полон, - про це повідомляють на сторінці 5-го батальйону "Любарт".Вже 26 січня відбудеться новий захід за участі бійців 12-ої бригади «Азов» - лекція-зустріч «Знайди себе в «Азові», під час якої зацікавлені зможуть дізнатися про: актуальні вакансії у підрозділах бригади, перспективи кар'єрного розвитку, процес вступу на службу, необхідні документи і алгоритм їхньої подачі.Також військовослужбовці дадуть відповіді на всі питання щодо служби в «Азові».Бонусний захід зустрічі – лекція «Азовський світогляд: витоки та основа корпоративної військової культури».Про вакансії і процес вступу в «Азов» розкаже друг «Мухомор», а лекцію прочитає друг «Доцент».Захід відбудеться у Луцьку 26 січня у асовому проміжку між 11:00 і 13:30. Про місце події учасникам повідомлять окремо.Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за