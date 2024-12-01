У Луцьку відбудеться лекція «Доцента» з «Азову»

У Луцьку відбудеться лекція «Доцента» з «Азову»
В обласному центрі Волині відбудеться захід, організований бійцями 12-ої бригади «Азов».

Всі охочі зможуть дізнатися більше про підрозділ, а також послухати лекцію «Доцента», який пережив російський полон, - про це повідомляють на сторінці 5-го батальйону "Любарт".

Вже 26 січня відбудеться новий захід за участі бійців 12-ої бригади «Азов» - лекція-зустріч «Знайди себе в «Азові», під час якої зацікавлені зможуть дізнатися про: актуальні вакансії у підрозділах бригади, перспективи кар'єрного розвитку, процес вступу на службу, необхідні документи і алгоритм їхньої подачі.

Також військовослужбовці дадуть відповіді на всі питання щодо служби в «Азові».

Бонусний захід зустрічі – лекція «Азовський світогляд: витоки та основа корпоративної військової культури».

Про вакансії і процес вступу в «Азов» розкаже друг «Мухомор», а лекцію прочитає друг «Доцент».

Захід відбудеться у Луцьку 26 січня у асовому проміжку між 11:00 і 13:30. Про місце події учасникам повідомлять окремо.

Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за посиланням.

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Теги: Волинь, Азов, війна. зустріч, лекція
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