У Луцьку відбудеться лекція «Доцента» з «Азову»
Сьогодні, 23:19
В обласному центрі Волині відбудеться захід, організований бійцями 12-ої бригади «Азов».
Всі охочі зможуть дізнатися більше про підрозділ, а також послухати лекцію «Доцента», який пережив російський полон, - про це повідомляють на сторінці 5-го батальйону "Любарт".
Вже 26 січня відбудеться новий захід за участі бійців 12-ої бригади «Азов» - лекція-зустріч «Знайди себе в «Азові», під час якої зацікавлені зможуть дізнатися про: актуальні вакансії у підрозділах бригади, перспективи кар'єрного розвитку, процес вступу на службу, необхідні документи і алгоритм їхньої подачі.
Також військовослужбовці дадуть відповіді на всі питання щодо служби в «Азові».
Бонусний захід зустрічі – лекція «Азовський світогляд: витоки та основа корпоративної військової культури».
Про вакансії і процес вступу в «Азов» розкаже друг «Мухомор», а лекцію прочитає друг «Доцент».
Захід відбудеться у Луцьку 26 січня у асовому проміжку між 11:00 і 13:30. Про місце події учасникам повідомлять окремо.
Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за посиланням.
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Всі охочі зможуть дізнатися більше про підрозділ, а також послухати лекцію «Доцента», який пережив російський полон, - про це повідомляють на сторінці 5-го батальйону "Любарт".
Вже 26 січня відбудеться новий захід за участі бійців 12-ої бригади «Азов» - лекція-зустріч «Знайди себе в «Азові», під час якої зацікавлені зможуть дізнатися про: актуальні вакансії у підрозділах бригади, перспективи кар'єрного розвитку, процес вступу на службу, необхідні документи і алгоритм їхньої подачі.
Також військовослужбовці дадуть відповіді на всі питання щодо служби в «Азові».
Бонусний захід зустрічі – лекція «Азовський світогляд: витоки та основа корпоративної військової культури».
Про вакансії і процес вступу в «Азов» розкаже друг «Мухомор», а лекцію прочитає друг «Доцент».
Захід відбудеться у Луцьку 26 січня у асовому проміжку між 11:00 і 13:30. Про місце події учасникам повідомлять окремо.
Захід безкоштовний. Обов'язкова реєстрація на подію за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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