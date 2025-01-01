23 січня на Волині: гортаючи календар

Наталія Толмачова (на фото).



23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.



Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає журналіст та волонтер(на фото).23 листопада іменини у тих, хто носить ім’я Родіон, Георгій, Костянтин.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм миру, здоров’я, радості й достатку.

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