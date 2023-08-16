Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО





Підсудного Миколу Корбута обвинувачують у тому, що його фірма постачала комплектуючі через посередників для військових потреб Російської Федерації, - повідомляє



Цього разу на клопотання прокурора Олега Костюка дистанційно була допитана свідка Катерина Віннік.



Жінка з 2015 року працювала на підприємстві під керівництвом обвинуваченого, а на початку повномасштабної війни виїхала за кордон. Прокурор Олег Костюк ставив питання щодо того, в які саме країни постачали товар, виготовлений на підприємстві.



"Наскільки знаю, цю продукцію постачали за кордон у Європу. Під час повномасштабного вторгнення, була одна поставка в Естонію. Склала пазли і тоді зрозуміла, що, напевно, продукцію відправили не туди", — каже свідка Катерина Віннік.



Миколі Корбуту загрожує максимальна відповідальність до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права займати посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років, каже прокурор Олег Костюк.



Захисниця та обвинувачений Микола Корбут відмовилися від коментарів на камеру, однак обвинувачений сказав, що з врахуванням нових свідчень у суді, вину не визнає. Зі слів судді Анатолія Марчука, наступне судове засідання відбудеться 7 лютого.



Що відомо про справу

23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ.



За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.



У листопаді 2023 року справу було передано до суду. У середині лютого справу почали розглядати у суді. Санкція статті, за якою його судять керівника фірми, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сам Микола Корбут своєї вини не визнає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 22 січня відбулося чергове судове засідання у справі про колабораційну діяльність.Підсудногообвинувачують у тому, що його фірма постачала комплектуючі через посередників для військових потреб Російської Федерації, - повідомляє Суспільне. Цього разу на клопотання прокурорадистанційно була допитана свідкаЖінка з 2015 року працювала на підприємстві під керівництвом обвинуваченого, а на початку повномасштабної війни виїхала за кордон. Прокурор Олег Костюк ставив питання щодо того, в які саме країни постачали товар, виготовлений на підприємстві."Наскільки знаю, цю продукцію постачали за кордон у Європу. Під час повномасштабного вторгнення, була одна поставка в Естонію. Склала пазли і тоді зрозуміла, що, напевно, продукцію відправили не туди", — каже свідкаМиколі Корбуту загрожує максимальна відповідальність до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права займати посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років, каже прокурор Олег Костюк.Захисниця та обвинувачений Микола Корбут відмовилися від коментарів на камеру, однак обвинувачений сказав, що з врахуванням нових свідчень у суді, вину не визнає. Зі слів судді Анатолія Марчука, наступне судове засідання відбудеться 7 лютого.За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.У листопаді 2023 року справу було передано до суду. У середині лютого справу почали розглядати у суді. Санкція статті, за якою його судять керівника фірми, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сам Микола Корбут своєї вини не визнає.

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