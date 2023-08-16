Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО

Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО
У Луцьку 22 січня відбулося чергове судове засідання у справі про колабораційну діяльність.

Підсудного Миколу Корбута обвинувачують у тому, що його фірма постачала комплектуючі через посередників для військових потреб Російської Федерації, - повідомляє Суспільне.

Цього разу на клопотання прокурора Олега Костюка дистанційно була допитана свідка Катерина Віннік.
Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО

Жінка з 2015 року працювала на підприємстві під керівництвом обвинуваченого, а на початку повномасштабної війни виїхала за кордон. Прокурор Олег Костюк ставив питання щодо того, в які саме країни постачали товар, виготовлений на підприємстві.

"Наскільки знаю, цю продукцію постачали за кордон у Європу. Під час повномасштабного вторгнення, була одна поставка в Естонію. Склала пазли і тоді зрозуміла, що, напевно, продукцію відправили не туди", — каже свідка Катерина Віннік.
Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО

Миколі Корбуту загрожує максимальна відповідальність до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також позбавлення права займати посади або займатися певною діяльністю строком до 15 років, каже прокурор Олег Костюк.
Постачання в росію комплектуючих до підводних човнів: у Луцьку судять керівника фірми. ВІДЕО

Захисниця та обвинувачений Микола Корбут відмовилися від коментарів на камеру, однак обвинувачений сказав, що з врахуванням нових свідчень у суді, вину не визнає. Зі слів судді Анатолія Марчука, наступне судове засідання відбудеться 7 лютого.

Що відомо про справу
23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ.

За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

У листопаді 2023 року справу було передано до суду. У середині лютого справу почали розглядати у суді. Санкція статті, за якою його судять керівника фірми, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сам Микола Корбут своєї вини не визнає.


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Теги: Волинь, суд, росія, торгівля, колабраціонізм
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