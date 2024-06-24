Біля Покровська загинув воїн з Волині Сергій Вавринчук





Про це повідомляють на сторінці селищної ради.



"Надійшло повідомлення про загибель військовослужбовця, жителя села Свинарин Вавринчука Сергія Володимировича 04.08.1989 року народження. 17.01.2025 отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання на території Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.



У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.



Про деталі повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-українська війна завдала страшної втрати для Волині та Турійської громади.Про це повідомляють на сторінці селищної ради."Надійшло повідомлення про загибель військовослужбовця, жителя села Свинарин Вавринчука Сергія Володимировича 04.08.1989 року народження. 17.01.2025 отримав поранення несумісне з життям під час виконання бойового завдання на території Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі на сторінці громади.У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошується триденна жалоба.Про деталі повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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