Судили в’язня, який втік із шахти в Нововолинську





В області було оголошено план-перехоплення, і вже наступного дня втікача затримали правоохоронці у покинутій будівлі неподалік села Верба.



Днями, 16 січня,



У судовому рішенні йдеться, що обвинувачений – мешканець Миколаївської області, на момент скоєння злочину він відбував покарання за вбивство у Городоцькому виправному центрі, що на Рівненщині. У день втечі, 13 листопада, чоловіка залучили до праці на шахті. Під час роботи на шахті він самовільно залишив шахту.



Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Пояснив, що причиною втечі став конфлікт з іншим засудженим з приводу зароблених грошей. Інший засуджений, зі слів обвинуваченого, погрожував йому фізичною розправою. Аби уникнути можливого насильства, підсудний вирішив втекти.



Суд визнав чоловіка винним за статтею 390 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення місця обмеження волі). Йому призначили покарання 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку остаточний термін становитиме 2 роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У листопаді 2024 року Волинь сколихнула тривожна новина – у Нововолинську з-під варти утік в’язень , який працював на шахті "Бужанська" ДП "Волиньвугілля".В області було оголошено план-перехоплення, і вже наступного дня втікача затримали правоохоронці у покинутій будівлі неподалік села Верба.Днями, 16 січня, чоловіка судили . Вирок йому виносили в Іваничівському районному суді.У судовому рішенні йдеться, що обвинувачений – мешканець Миколаївської області, на момент скоєння злочину він відбував покарання за вбивство у Городоцькому виправному центрі, що на Рівненщині. У день втечі, 13 листопада, чоловіка залучили до праці на шахті. Під час роботи на шахті він самовільно залишив шахту.Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Пояснив, що причиною втечі став конфлікт з іншим засудженим з приводу зароблених грошей. Інший засуджений, зі слів обвинуваченого, погрожував йому фізичною розправою. Аби уникнути можливого насильства, підсудний вирішив втекти.Суд визнав чоловіка винним за статтею 390 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення місця обмеження волі). Йому призначили покарання 1 рік і 6 місяців позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку остаточний термін становитиме 2 роки.

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