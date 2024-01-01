На Волині з під варти втік в’язень: оголосили план-перехоплення

На Волині з під варти втік в’язень: оголосили план-перехоплення
На шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів.

Про це журналісти ВолиньPost дізналися з власних джерел.

Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді.

Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин.

В області оголосили план-перехоплення.

Нововолинськ інфо повідомляє, що засуджений утік з шахти «Бужанська».

Іван В, 1994 р.н., родом з Миколаївської області, був засуджений за вбивство та крадіжки.

Його прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся світло-русяве, очі сірі.
На Волині з під варти втік в’язень: оголосили план-перехоплення

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