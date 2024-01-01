На Волині з під варти втік в’язень: оголосили план-перехоплення
Сьогодні, 20:41
На шахті у Володимирському районі Волинської області, куди привезли працювати засуджених, втік один із в’язнів.
Про це журналісти ВолиньPost дізналися з власних джерел.
Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді.
Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин.
В області оголосили план-перехоплення.
Нововолинськ інфо повідомляє, що засуджений утік з шахти «Бужанська».
Іван В, 1994 р.н., родом з Миколаївської області, був засуджений за вбивство та крадіжки.
Його прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся світло-русяве, очі сірі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це журналісти ВолиньPost дізналися з власних джерел.
Надзвичайно подія трапилася у середу, 13 листопада, пообіді.
Відомо, що чоловік був засуджений за тяжкий злочин.
В області оголосили план-перехоплення.
Нововолинськ інфо повідомляє, що засуджений утік з шахти «Бужанська».
Іван В, 1994 р.н., родом з Миколаївської області, був засуджений за вбивство та крадіжки.
Його прикмети: зріст близько 170 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся світло-русяве, очі сірі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині з під варти втік в’язень: оголосили план-перехоплення
Сьогодні, 20:41
Аварія на водогоні: частина жителів Луцька залишиться без води
Сьогодні, 20:03
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 листопада
Сьогодні, 20:00
Обмеження споживання електричної потужності для підприємств: у Луцьку курсуватиме менше тролейбусів
Сьогодні, 19:03