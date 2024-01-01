В'язень, який втік із волинської шахти, перебуває «в напрямку Запорізької області»

В'язень, який втік із волинської шахти, перебуває «в напрямку Запорізької області»
Стало відомо, де перебуває засуджений, який втік із шахти на Волині, де працював.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

За словами міського голови Нововолинська, засуджений працював на шахті «Бужанська», звідки і втік.

"В області оголошено оперативний план «Сирена». Щойно мені повідомили в поліції, що втікач перебуває в напрямку Запорізької області", - написав міський голова.

Наразі пошуки тривають. Борис Карпус попросив волинян зберігати спокій та стежити за офіційною інформацією.
В'язень, який втік із волинської шахти, перебуває «в напрямку Запорізької області»

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Теги: Волинь, Нововолинськ, Борси Карпус, втеча
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