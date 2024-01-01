В'язень, який втік із волинської шахти, перебуває «в напрямку Запорізької області»





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



За словами міського голови Нововолинська, засуджений працював на шахті «Бужанська», звідки і втік.



"В області оголошено оперативний план «Сирена». Щойно мені повідомили в поліції, що втікач перебуває в напрямку Запорізької області", - написав міський голова.



Наразі пошуки тривають. Борис Карпус попросив волинян зберігати спокій та стежити за офіційною інформацією.

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