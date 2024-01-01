У волинському перинатальному центрі влаштували захід для дітей-«поспішайок». ВІДЕО





Про це Ірина Горавська.



20 дітей із батьками пройшлися червоною доріжкою до приміщення перинатального центру. На вході у медзаклад малюків зустрічали персонажі з мультфільмів та лікарі, які виходжували після народження.



Чотирирічна Анна Реванюк при народженні важила 420 грамів і була найменшою передчасно народженою дитиною в перинатальному центрі, розповіла її мама Надія Сметюх. Зі слів жінки, етап відновлення був непростий, зокрема етап був пов’язаний з дихальною системою доньки.



"Самостійно дібралися з Ковеля до Луцька, нас прийняли чудово, ми мали плани і перспективи трішки ще зберігати вагітність, однак донечка вирішила народитись вже і негайно. Ми дуже довго ішли до соціалізації. Вона прекрасна дитина, найкраща в світі для мене дитина", — сказала жінка.



Передчасно народжена дитина з’являється на світ до 37 тижнів вагітності, розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло. З його слів, найменша народжена дитина у цьому відділенні з'явилася на світ із вагою 500 грамів на 24 тижні вагітності.



"В іншій реанімації, яка є в перинатальному, ще менші дітки були — 420 грамів. Прогресивно змінюється якість надання допомоги, обладнання вдосконалюється, апаратура, тому ми маємо змогу виходжувати таких маленьких діток", — зазначив медик.



Мама доньки Соломії Юлія Жданова розповіла: її малеча народилася на 26,5 тижнів із вагою 1 230 грамів, і разом у перинатальному вони провели три місяці.



"Потім вона почала втрачати вагу, почались проблеми з травленням, налагоджували їй травну систему. Дякувати Богові вона пішла на поправку і почала навіть пити грудне молоко. Лікарі були цим дуже задоволені, нашому щастю не було меж, і потім по життю в нас все було добре", — сказала жінка.



Від початку 2024 року в обласному перинатальному центрі з’явилося на світ 244 передчасно народжені дитини, розповіла гендиректорка медоб'єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська. З її слів, усіх немовлят виходжують.



"Міф, що як що дитинка народилась передчасно вагою до кілограма, це діти приречені на інвалідність. Враховуючи, що ми є об’єднанням перинатального центру і дитячої лікарні, таких дітей супроводжуємо до 18 років. Це комплексний підхід вузьких спеціалістів, які з першого дня приходять у відділення інтенсивної терапії і допомагають дітям в разі виникнення проблем вузькопрофільних", — додала медикиня.



Впродовж п'яти років роботи, додала Ірина Горавська, у перинатальному центрі народилося 1 526 дітей-поспішайок, 99 із них важили менш як кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 листопада у Волинському обласному перинатальному центрі відбувся захід під назвою "Бал найменших дітей України", який приурочили до Міжнародного дня передчасно народжених дітей.Про це Суспільному розповіла генеральна директорка медзакладу20 дітей із батьками пройшлися червоною доріжкою до приміщення перинатального центру. На вході у медзаклад малюків зустрічали персонажі з мультфільмів та лікарі, які виходжували після народження.Чотирирічнапри народженні важила 420 грамів і була найменшою передчасно народженою дитиною в перинатальному центрі, розповіла її мама Надія Сметюх. Зі слів жінки, етап відновлення був непростий, зокрема етап був пов’язаний з дихальною системою доньки."Самостійно дібралися з Ковеля до Луцька, нас прийняли чудово, ми мали плани і перспективи трішки ще зберігати вагітність, однак донечка вирішила народитись вже і негайно. Ми дуже довго ішли до соціалізації. Вона прекрасна дитина, найкраща в світі для мене дитина", — сказала жінка.Передчасно народжена дитина з’являється на світ до 37 тижнів вагітності, розповів завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло. З його слів, найменша народжена дитина у цьому відділенні з'явилася на світ із вагою 500 грамів на 24 тижні вагітності."В іншій реанімації, яка є в перинатальному, ще менші дітки були — 420 грамів. Прогресивно змінюється якість надання допомоги, обладнання вдосконалюється, апаратура, тому ми маємо змогу виходжувати таких маленьких діток", — зазначив медик.Мама донькирозповіла: її малеча народилася на 26,5 тижнів із вагою 1 230 грамів, і разом у перинатальному вони провели три місяці."Потім вона почала втрачати вагу, почались проблеми з травленням, налагоджували їй травну систему. Дякувати Богові вона пішла на поправку і почала навіть пити грудне молоко. Лікарі були цим дуже задоволені, нашому щастю не було меж, і потім по життю в нас все було добре", — сказала жінка.Від початку 2024 року в обласному перинатальному центрі з’явилося на світ 244 передчасно народжені дитини, розповіла гендиректорка медоб'єднання захисту материнства і дитинства. З її слів, усіх немовлят виходжують."Міф, що як що дитинка народилась передчасно вагою до кілограма, це діти приречені на інвалідність. Враховуючи, що ми є об’єднанням перинатального центру і дитячої лікарні, таких дітей супроводжуємо до 18 років. Це комплексний підхід вузьких спеціалістів, які з першого дня приходять у відділення інтенсивної терапії і допомагають дітям в разі виникнення проблем вузькопрофільних", — додала медикиня.Впродовж п'яти років роботи, додала Ірина Горавська, у перинатальному центрі народилося 1 526 дітей-поспішайок, 99 із них важили менш як кілограм.

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