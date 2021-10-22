У Луцьку рятувальники визволяли дворічну дитину, яка закрилася в квартирі. ФОТО





Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



Увечері 13 листопада в квартирі на другому поверсі на вулиці Наливайка у Луцьку опинилася зачиненою дитина віком 2,5 роки. Батьки ненадовго вийшли з оселі, а вона випадково зачинила внутрішній замок.



Допомогли рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк. Аби мінімізувати пошкодження, вони збили шпаклівку біля дверної рами, дісталися до замка й за допомогою шанцевого інструменту відімкнули його. Тож, уже невдовзі батьки заспокоювали заплакану дитину.

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