У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП.





Про це повідомляє



Аварії трапилися ввечері у середу, 13 листопада.

На проспекті Відродження сталася аварія за участі двох автівок - ВАЗ вʼїхав у Volkswagen. Внаслідок аварії - на дорозі ускладнений.



На вулиці Рівненській ввечері у середу через ожеледицю також трапилося кілька аварій.



Мер Луцька Ігор Поліщук попросив бути обережними на дорогах і зазначив, що з 16 години працює 4 посипальних автомобілі та превентивно посипають дороги протиожеледними сумішами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині через ожеледицю на дорогах трапилося кілька дорожньо-транспортних пригод.Про це повідомляє ВСН. Аварії трапилися ввечері у середу, 13 листопада.На проспекті Відродження сталася аварія за участі двох автівок - ВАЗ вʼїхав у Volkswagen. Внаслідок аварії - на дорозі ускладнений.На вулиці Рівненській ввечері у середу через ожеледицю також трапилося кілька аварій.Мер Луцька Ігор Поліщук попросив бути обережними на дорогах і зазначив, що з 16 години працює 4 посипальних автомобілі та превентивно посипають дороги протиожеледними сумішами.

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