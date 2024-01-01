У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП.

У Луцьку через ожеледицю на дорогах трапилося кілька ДТП.
В обласному центрі Волині через ожеледицю на дорогах трапилося кілька дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє ВСН.

Аварії трапилися ввечері у середу, 13 листопада.
На проспекті Відродження сталася аварія за участі двох автівок - ВАЗ вʼїхав у Volkswagen. Внаслідок аварії - на дорозі ускладнений.

На вулиці Рівненській ввечері у середу через ожеледицю також трапилося кілька аварій.

Мер Луцька Ігор Поліщук попросив бути обережними на дорогах і зазначив, що з 16 години працює 4 посипальних автомобілі та превентивно посипають дороги протиожеледними сумішами.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, ожеледиця
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