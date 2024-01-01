У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО





Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.



12 листопада 2024 року Державна екологічна інспекція у Волинській області отримала звернення через електронний сервіс ЕкоЗагроза (https://ecozagroza.gov.ua/) щодо витоку неочищених стічних вод із полів фільтрації, які розташовані неподалік с.Гірка Полонка, що могло спричинити забруднення земель.



Інспектори з охорони навколишнього природного середовища оперативно виїхали на місце події та провели обстеження зазначеної території.



Під час обстеження фахівцями відібрано проби для аналізу та визначення вмісту забруднюючих речовин.



Наразі фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження відібраних проб.



У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій матеріали будуть передані правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів реагування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині Держекоінспекція перевіряє наявність факту забруднення земель неподалік села Гірка Полонка.Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.12 листопада 2024 року Державна екологічна інспекція у Волинській області отримала звернення через електронний сервіс ЕкоЗагроза (https://ecozagroza.gov.ua/) щодо витоку неочищених стічних вод із полів фільтрації, які розташовані неподалік с.Гірка Полонка, що могло спричинити забруднення земель.Інспектори з охорони навколишнього природного середовища оперативно виїхали на місце події та провели обстеження зазначеної території.Під час обстеження фахівцями відібрано проби для аналізу та визначення вмісту забруднюючих речовин.Наразі фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження відібраних проб.У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій матеріали будуть передані правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів реагування.

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