У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО

У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО
На Волині Держекоінспекція перевіряє наявність факту забруднення земель неподалік села Гірка Полонка.

Про це повідомляють у Державній екологічній інспекції у Волинській області.

12 листопада 2024 року Державна екологічна інспекція у Волинській області отримала звернення через електронний сервіс ЕкоЗагроза (https://ecozagroza.gov.ua/) щодо витоку неочищених стічних вод із полів фільтрації, які розташовані неподалік с.Гірка Полонка, що могло спричинити забруднення земель.

Інспектори з охорони навколишнього природного середовища оперативно виїхали на місце події та провели обстеження зазначеної території.
У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО

Під час обстеження фахівцями відібрано проби для аналізу та визначення вмісту забруднюючих речовин.

Наразі фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю проводять дослідження відібраних проб.
У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО
У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО

У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій матеріали будуть передані правоохоронним органам для вжиття відповідних заходів реагування.

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Теги: Волинь, Гірка Полонка, завбруднення, екологія
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