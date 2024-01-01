У селі під Луцьком через пічку для обігріву курника сталася пожежа. ФОТО

У селі під Луцьком через пічку для обігріву курника сталася пожежа. ФОТО
У селі Великий Омеляник, що неподалік від Луцька, сталася пожежа в господарській споруді одного з господарств.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Пропановий балон і каністра з пальним зберігалися у літній кухні, за стіною у хлівчику свійська птиця мостилася до сну.

Господарі подбали, аби курочкам було тепло, - запалили пічку. Кількох іскор, що впали на горючий матеріал, цього разу виявилося достатньо для пожежі.

У літній кухні, що за стіною зберігали пропановий балон і каністра із паливом. Драматичного розвитку подій вдалося уникнути. Кілька хвилин знадобилося рятувальникам, аби дістатися до с. Великий Омеляник, і вони швидко впоралися з пожежею. Будівля (за винятком кількох пошкоджених вогнем квадратів перекриття і внутрішнього оздоблення стіни) ціла, кури живі, балон і ємність з пальним хлопці з ДСНС вчасно винесли на вулицю.

Пожежа в господарській будівлі у с. Великий Омеляник Луцького району трапилася сьогодні надвечір.

О 16:49 виклик надійшов на лінію 101. О 16:56 на місце події прибули рятувальники 2 ДПРЧ. Вони ліквідували горіння о 17:10. Вогнем пошкоджений 1 м² перекриття та 2 м² внутрішнього оздоблення стіни.

Попередньо, до пожежі призвели недоліки конструкцій системи пічного опалення. Потерпілих немає.

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Теги: Волинь, пожежа, Великий Омеляник
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