Республіканців у Сенаті США очолить політик з проукраїнськими поглядами

Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.



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63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.



Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.



Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.



Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.



У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти, який неодноразово висловлювався за підтримку України.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді якз Техасу отримав 24.Сенатор від штату Флорида, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".

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