Республіканців у Сенаті США очолить політик з проукраїнськими поглядами

Республіканців у Сенаті США очолить політик з проукраїнськими поглядами
Новим очільником республіканської фракції у Сенаті США стане сенатор від Південної Дакоти Джон Тун, який неодноразово висловлювався за підтримку України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BBC

63-річний Тун переміг після другого раунду виборів лідера республіканців у Сенаті, здобувши 29 голосів, тоді як Джон Корнін з Техасу отримав 24.

Сенатор від штату Флорида Рік Скотт, якому віддавали перевагу прихильники Дональда Трампа – зокрема колишній ведучий Fox News Такер Карлсон – вибув у першому турі, набравши лише 13 голосів.

Джон Тун працює в Сенаті з 2004 року, а донедавна був заступником Мітча Макконнелла – нинішнього лідера республіканців, який покидає посаду. Тун вважається досвідченим законодавцем, який дотримується більш центристських позицій та має налагоджені стосунки з більшістю колег-республіканців у Конгресі.

Уже відомо, що лідер республіканців у Сенаті очолюватиме більшість у щонайменше 52 законодавці.

У своїх попередніх заявах Тун активно висловлювався на підтримку України. У березні, коли тривали дискусії щодо ухвалення багатомільярдного пакета допомоги Києву, він заявляв, що "Америка не може самоусунутись зі світової арени".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, США, Сенат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Республіканців у Сенаті США очолить політик з проукраїнськими поглядами
Сьогодні, 03:17
У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО
Сьогодні, 01:15
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку рятувальники визволяли дворічну дитину, яка закрилася в квартирі. ФОТО
13 листопад, 23:10
У волинському перинатальному центрі влаштували захід для дітей-«поспішайок». ВІДЕО
13 листопад, 22:12
Схожі новини
Зміна пріоритетів: США поза чергою відправить Україні ракети для Patriot і NASAMS Зміна пріоритетів: США поза чергою відправить Україні ракети для Patriot і NASAMS
21 червень, 01:15
У США вважають, що нова допомога дозволить Україні перехопити ініціативу, – ЗМІ У США вважають, що нова допомога дозволить Україні перехопити ініціативу, – ЗМІ
25 квітень, 23:19
Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США Республіканці затягують розгляд допомоги Україні у Сенаті США
23 квітень, 21:16
США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів США оголосили про військову допомогу Україні на $425 мільйонів
01 листопад, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Республіканців у Сенаті США очолить політик з проукраїнськими поглядами
Сьогодні, 03:17
 0
У селі біля Луцька стався витік із полів фільтрації. ФОТО
Сьогодні, 01:15
 0
14 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку рятувальники визволяли дворічну дитину, яка закрилася в квартирі. ФОТО
13 листопад, 23:10
 0
У волинському перинатальному центрі влаштували захід для дітей-«поспішайок». ВІДЕО
13 листопад, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8