В МЗС України заявили про «стриманий оптимізм» щодо дозволу США на удари вглиб Росії

Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії американською зброєю.



Наразі є "стриманий оптимізм" з цього приводу. Про це повідомляє Андрія Сибігу в етері телемарафону.



Як розповів Сибіга, він спільно з Ентоні Блінкеном обговорили питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою американської зброї. Серед важливих тем була і євроатлантична інтеграція України.



"Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань", – заявив український міністр.



Він також додав, що чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні суттєвий обсяг допомоги. Ця підтримка включатиме зокрема зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь.



До речі, як пише The Telegraph, Лондон сподівається на дозвіл чинного лідера США на далекобійні удари України по Росії, якого Київ домагається вже багато місяців. І зробити це прагнуть якомога швидше, тобто до інавгурації Трампа на посаду президента у січні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр закордонних справ Україниобговорив з держсекретарем СШАдозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії американською зброєю.Наразі є "стриманий оптимізм" з цього приводу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу МЗС Українив етері телемарафону.Як розповів Сибіга, він спільно з Ентоні Блінкеном обговорили питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії за допомогою американської зброї. Серед важливих тем була і євроатлантична інтеграція України."Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань", – заявив український міністр.Він також додав, що чинна адміністрація США планує в останні тижні своєї каденції передати Україні суттєвий обсяг допомоги. Ця підтримка включатиме зокрема зброю та оплату контрактів на виробництво нових озброєнь.До речі, як пише The Telegraph, Лондон сподівається на дозвіл чинного лідера США на далекобійні удари України по Росії, якого Київ домагається вже багато місяців. І зробити це прагнуть якомога швидше, тобто до інавгурації Трампа на посаду президента у січні.

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