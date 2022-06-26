Шахрай видурив у людей понад 70 тисяч гривень, обіцяючи відпочинок на Шацьких озерах

Роменські поліцейські викрили шахрая-рецидивіста, який нажився на довірливих людях, ніби організовуюючи неіснуючий відпочинок на Волині.Про це повідомляє поліція Сумської області.За даними слідства, 35-річний житель Полтавської області, неодноразово судимий за вчинення шахрайств, налагодив незаконну схему заробітку. В одній із соцмереж підозрюваний створив фейкову сторінку, на якій розмістив оголошення про організацію відпочинку на Шацьких озерах.Охочі відпочити телефонували аферисту, він же переконував їх про необхідність передплати, а в деяких випадках і повної оплати вартості поїздки.Як з’ясували поліцейські, від рук шахрая потерпіло сім жителів Роменщини, які поповнили його кишені в загальному більш ніж на 70 000 гривень.У рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) слідчі Роменського районного відділу поліції за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за кожним із фактів. Досудове розслідування триває.