Шахрай видурив у людей понад 70 тисяч гривень, обіцяючи відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 08:25
Роменські поліцейські викрили шахрая-рецидивіста, який нажився на довірливих людях, ніби організовуюючи неіснуючий відпочинок на Волині.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
За даними слідства, 35-річний житель Полтавської області, неодноразово судимий за вчинення шахрайств, налагодив незаконну схему заробітку. В одній із соцмереж підозрюваний створив фейкову сторінку, на якій розмістив оголошення про організацію відпочинку на Шацьких озерах.
Охочі відпочити телефонували аферисту, він же переконував їх про необхідність передплати, а в деяких випадках і повної оплати вартості поїздки.
Як з’ясували поліцейські, від рук шахрая потерпіло сім жителів Роменщини, які поповнили його кишені в загальному більш ніж на 70 000 гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) слідчі Роменського районного відділу поліції за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за кожним із фактів. Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє поліція Сумської області.
За даними слідства, 35-річний житель Полтавської області, неодноразово судимий за вчинення шахрайств, налагодив незаконну схему заробітку. В одній із соцмереж підозрюваний створив фейкову сторінку, на якій розмістив оголошення про організацію відпочинку на Шацьких озерах.
Охочі відпочити телефонували аферисту, він же переконував їх про необхідність передплати, а в деяких випадках і повної оплати вартості поїздки.
Як з’ясували поліцейські, від рук шахрая потерпіло сім жителів Роменщини, які поповнили його кишені в загальному більш ніж на 70 000 гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) слідчі Роменського районного відділу поліції за процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за кожним із фактів. Досудове розслідування триває.
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