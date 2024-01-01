Росія вночі запустила по Україні 59 дронів
Сьогодні, 09:17
У ніч на 14 листопада протиповітряна оборона збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – рф", – йдеться у повідомленні.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник. Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.
10 листопада після російського удару по Україні на території Молдови виявили два безпілотники.
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Про це повідомили у Повітряних силах України.
"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – рф", – йдеться у повідомленні.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.
На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник. Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.
10 листопада після російського удару по Україні на території Молдови виявили два безпілотники.
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