Росія вночі запустила по Україні 59 дронів

Росія вночі запустила по Україні 59 дронів
У ніч на 14 листопада протиповітряна оборона збила 21 ворожий "Шахед" із 59 запущених Росією. 38 безпілотників локаційно втратили.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч на 14 листопада 2024 року (із 19.00 13 листопада) противник атакував 59-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із району Курська – рф", – йдеться у повідомленні.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 21-го БпЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях.

На території Молдови 12 листопада знайшли ще один російський безпілотник. Дрон виявили біля села Кошерниця у Кріуленському районі, що у центрі країни.

10 листопада після російського удару по Україні на території Молдови виявили два безпілотники.

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Теги: Україна, росія, війна
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