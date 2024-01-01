У Луцьку водій збив 18-річного пішохода

У Луцьку водій збив 18-річного пішохода
У Луцьку та районі внаслідок атопригод травмувалися пішоходи.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапилися вчора ввечері, 13 листопада, у Луцьку та с. Гірка Полонка.

Близько 17:20 23-річний водій «AUDI A4» по проспекту Відродження у Луцьку не врахував дорожньої обстановки та допустив наїзд на 18-річного пішохода, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

У с. Гірка Полонка близько 20:00 водій автомобіля «Jeep Grand Cherokee» не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на 19-річну пішохідку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до медичного закладу.

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство, під час якого з’ясують усі обставини автопригод.
У Луцьку водій збив 18-річного пішохода



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Теги: Луцький район, ДТП, пішоходи
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