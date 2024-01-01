Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача. ВІДЕО
Сьогодні, 10:19
Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На встановлення його місцеперебування були орієнтовані всі наряди та підрозділи поліції області. Нині з ним проводяться першочергові слідчі дії.
Фігурант, 1994 року народження, втік учора з одного з об’єктів поблизу Нововолинська, де працював під наглядом працівників виправної колонії, оскільки був засуджений за низку злочинів.
Після отримання повідомлення про втечу волинські поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи, аби його затримати.
14 листопада, близько 9 години ранку, його виявили поблизу м. Володимира.
Тривають першочергові процесуальні дії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На встановлення його місцеперебування були орієнтовані всі наряди та підрозділи поліції області. Нині з ним проводяться першочергові слідчі дії.
Фігурант, 1994 року народження, втік учора з одного з об’єктів поблизу Нововолинська, де працював під наглядом працівників виправної колонії, оскільки був засуджений за низку злочинів.
Після отримання повідомлення про втечу волинські поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи, аби його затримати.
14 листопада, близько 9 години ранку, його виявили поблизу м. Володимира.
Тривають першочергові процесуальні дії.
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Коментарі 1
Ой да нащо цей піар всізнвютьщовипідарасивиїбанівсраку
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