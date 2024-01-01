Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача. ВІДЕО

Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача. ВІДЕО
Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На встановлення його місцеперебування були орієнтовані всі наряди та підрозділи поліції області. Нині з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Фігурант, 1994 року народження, втік учора з одного з об’єктів поблизу Нововолинська, де працював під наглядом працівників виправної колонії, оскільки був засуджений за низку злочинів.

Після отримання повідомлення про втечу волинські поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи, аби його затримати.
Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача. ВІДЕО

14 листопада, близько 9 години ранку, його виявили поблизу м. Володимира.

Тривають першочергові процесуальні дії.

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Теги: Волинь, засуджений, поліція
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Коментарі 1
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Ой да нащо цей піар всізнвютьщовипідарасивиїбанівсраку
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