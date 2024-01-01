Волинські поліцейські менш ніж за добу затримали засудженого втікача. ВІДЕО

Волинські поліцейські менш ніж за добуПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На встановлення його місцеперебування були орієнтовані всі наряди та підрозділи поліції області. Нині з ним проводяться першочергові слідчі дії.Фігурант, 1994 року народження, втік учора з одного з об’єктів поблизу Нововолинська, де працював під наглядом працівників виправної колонії, оскільки був засуджений за низку злочинів.Після отримання повідомлення про втечу волинські поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи, аби його затримати.14 листопада, близько 9 години ранку, його виявили поблизу м. Володимира.Тривають першочергові процесуальні дії.