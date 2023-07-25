18-річний волинянин здійснив диверсію на об’єкті Укрзалізниці поблизу Луцька: йому загрожує довічне





Про це



Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали ще одного поплічника рф на Волині. Зловмисник вчинив диверсію на об’єкті Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.



Затриманим виявився 18-річний мешканець м. Ківерці, який був завербований спецслужбами рф під час пошуку ним легких заробітків в Телеграм-каналах.



За грошову винагороду його «куратор» пропонував підпалювати автомобілі Збройних Сил України, залізничні колії та інші об’єкти, які мають важливе оборонне значення.



Фігурант погодився на підпал залізничної релейної шафи, що забезпечувала рух на одній із ділянок Укрзалізниці поблизу Луцька.

Співробітники СБУ та Нацполіції викрили зловмисника і по «гарячих слідах» одразу затримали його.



Слідчі СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин справи.



Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали на Волині підпалювача, який вчинив диверсію на об’єкті Укрзалізниці.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали ще одного поплічника рф на Волині. Зловмисник вчинив диверсію на об’єкті Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.Затриманим виявився 18-річний мешканець м. Ківерці, який був завербований спецслужбами рф під час пошуку ним легких заробітків в Телеграм-каналах.За грошову винагороду його «куратор» пропонував підпалювати автомобілі Збройних Сил України, залізничні колії та інші об’єкти, які мають важливе оборонне значення.Фігурант погодився на підпал залізничної релейної шафи, що забезпечувала рух на одній із ділянок Укрзалізниці поблизу Луцька.Співробітники СБУ та Нацполіції викрили зловмисника і по «гарячих слідах» одразу затримали його.Слідчі СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин справи.Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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