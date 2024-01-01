Окупанти у формі ЗСУ намагалися прорвати оборону на Куп’янському напрямку, - Генштаб
Сьогодні, 11:13
Вчора, 13 листопада, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - зазначили в Генштабі.
"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА", - додали військові.
Як повідомлялося, станом на 16:15, на Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка були атаковані КАБами.
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Штурмові групи ворога атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки: танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
"Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка ЗСУ. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином", - зазначили в Генштабі.
"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА", - додали військові.
Як повідомлялося, станом на 16:15, на Куп’янському напрямку ворог п’ять разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка були атаковані КАБами.
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