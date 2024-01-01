На Ковельщині пенсіонер виростив на городі понад півсотні кущів конопель





Про це йдеться у



Зазначають, що підсудний - уродженець села Велимче Ковельського району, пенсіонер, раніше не судимий.



За даними справи, він посадив на своєму городі 62 рослини конопель, приховуючи їх серед інших сільськогосподарських культур. Обвинувачений знав про заборону вирощування нарковмісних рослин, проте свідомо порушив закон.



Він доглядав за рослинами, прополював їх та поливав, доки коноплі не виявили представники поліції в серпні 2024 року.



Під час судового засідання пенсіонер повністю визнав свою провину та щиро розкаявся, попросивши суд не призначати суворе покарання.



Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо чоловіка, який незаконно вирощував коноплі на своїй присадибній ділянці.Про це йдеться у вироку від 12 листопада.Зазначають, що підсудний - уродженець села Велимче Ковельського району, пенсіонер, раніше не судимий.За даними справи, він посадив на своєму городі 62 рослини конопель, приховуючи їх серед інших сільськогосподарських культур. Обвинувачений знав про заборону вирощування нарковмісних рослин, проте свідомо порушив закон.Він доглядав за рослинами, прополював їх та поливав, доки коноплі не виявили представники поліції в серпні 2024 року.Під час судового засідання пенсіонер повністю визнав свою провину та щиро розкаявся, попросивши суд не призначати суворе покарання.Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 310 (Незаконний посів конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому призначили 3 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік.

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