Російський десант прорвався в Куп'янськ, але в місті не закріпився, його знищили





Про це сказав керівник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у коментарі місцевому виданню «Думка», пише



За його словами, російському десанту в місті закріпитися не вдалося, бо його знищили. А станом на 14 листопада ситуація в Куп’янську, мовляв, контрольована.



У СтратКомі ЗСУ також заявили, що Куп’янськ перебуває «повністю під контролем Сил оборони України». Крім того, там заперечили окупацію населеного пункту Іллінка Донецької області — на його околицях постійно тривають бої, але українські підрозділи тримають позиції.



Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили, що дві колони російської техніки висунулися в Куп'янськ до траси на Сватове.



Один їхній бронетранспортер МТ-ЛБ вдалося підбити, однак на іншому їм вдалося безперешкодно доїхати до вулиці Сватівська в Куп’янську, однак бронетранспортер уразили, коли він виїхав на вулицю Некрасова.



Як зазначають аналітики, півтора десятка росіян змогли розбігтися по будинках. Частину десанту знищили українські підрозділи. Підкріплення, яке вислали росіяни, також уразили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Напередодні, 13 листопада, росіяни змогли прорватися на околицю міста Куп’янськ, що на Харківщині, та висадити там свій десант. Однак його вдалося знищити.Про це сказав керівник Куп'янської міської військової адміністраціїу коментарі місцевому виданню «Думка», пише Громадське За його словами, російському десанту в місті закріпитися не вдалося, бо його знищили. А станом на 14 листопада ситуація в Куп’янську, мовляв, контрольована.У СтратКомі ЗСУ також заявили, що Куп’янськ перебуває «повністю під контролем Сил оборони України». Крім того, там заперечили окупацію населеного пункту Іллінка Донецької області — на його околицях постійно тривають бої, але українські підрозділи тримають позиції.Напередодні аналітики проєкту DeepState повідомили, що дві колони російської техніки висунулися в Куп'янськ до траси на Сватове.Один їхній бронетранспортер МТ-ЛБ вдалося підбити, однак на іншому їм вдалося безперешкодно доїхати до вулиці Сватівська в Куп’янську, однак бронетранспортер уразили, коли він виїхав на вулицю Некрасова.Як зазначають аналітики, півтора десятка росіян змогли розбігтися по будинках. Частину десанту знищили українські підрозділи. Підкріплення, яке вислали росіяни, також уразили.

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