У 29-річного волинянина вдома знайшли автомат та боєприпаси до нього. ВІДЕО

Поліцейські затримали волинянина, який зберігав автомат та боєприпаси до нього.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.За носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.12 листопада в Камінь-Каширському районі працівники місцевого відділу поліції за підтримки спецпризначенців та управління карного розшуку ГУНП провели санкціонований обшук у 29-річного волинянина.У його господарському приміщенні виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. Напередодні в нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю – автомат Калашникова, який фігурант незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва прокуратури, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.Досудове слідство триває.