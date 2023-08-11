У 29-річного волинянина вдома знайшли автомат та боєприпаси до нього. ВІДЕО

У 29-річного волинянина вдома знайшли автомат та боєприпаси до нього. ВІДЕО
Поліцейські затримали волинянина, який зберігав автомат та боєприпаси до нього.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

12 листопада в Камінь-Каширському районі працівники місцевого відділу поліції за підтримки спецпризначенців та управління карного розшуку ГУНП провели санкціонований обшук у 29-річного волинянина.

У його господарському приміщенні виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. Напередодні в нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю – автомат Калашникова, який фігурант незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове слідство триває.

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Теги: волинянин, зброя, поліція
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