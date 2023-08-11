У 29-річного волинянина вдома знайшли автомат та боєприпаси до нього. ВІДЕО
Сьогодні, 12:30
Поліцейські затримали волинянина, який зберігав автомат та боєприпаси до нього.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.
12 листопада в Камінь-Каширському районі працівники місцевого відділу поліції за підтримки спецпризначенців та управління карного розшуку ГУНП провели санкціонований обшук у 29-річного волинянина.
У його господарському приміщенні виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. Напередодні в нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю – автомат Калашникова, який фігурант незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Досудове слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
За носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.
12 листопада в Камінь-Каширському районі працівники місцевого відділу поліції за підтримки спецпризначенців та управління карного розшуку ГУНП провели санкціонований обшук у 29-річного волинянина.
У його господарському приміщенні виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. Напередодні в нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю – автомат Калашникова, який фігурант незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва прокуратури, йому повідомили про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.
Досудове слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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