На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 11:45
У Ківерцях рятувальники разом з пожежниками-добровольцями ліквідували пожежу в приватній оселі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:04 учора, 13 листопада: на вулиці Квітневій у м. Ківерці горів житловий будинок, розділений між двома співвласниками.
На місці події спрямували чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів міст Ківерці і Луцька, а також пожежників-добровольців з села Озеро. Перший з екіпажів прибув до місця події уже за 4 хвилини. З'ясувалося, що полум'я поширилося на дах і перекриття, перекинулося на стіни.
Горіння локалізували о 19:41, ліквідували о 19:52. Потерпілих немає.
На місці події працювали 12 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:04 учора, 13 листопада: на вулиці Квітневій у м. Ківерці горів житловий будинок, розділений між двома співвласниками.
На місці події спрямували чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів міст Ківерці і Луцька, а також пожежників-добровольців з села Озеро. Перший з екіпажів прибув до місця події уже за 4 хвилини. З'ясувалося, що полум'я поширилося на дах і перекриття, перекинулося на стіни.
Горіння локалізували о 19:41, ліквідували о 19:52. Потерпілих немає.
На місці події працювали 12 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.
За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
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