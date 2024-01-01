На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
У Ківерцях рятувальники разом з пожежниками-добровольцями ліквідували пожежу в приватній оселі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення на лінію 101 надійшло о 19:04 учора, 13 листопада: на вулиці Квітневій у м. Ківерці горів житловий будинок, розділений між двома співвласниками.

На місці події спрямували чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів міст Ківерці і Луцька, а також пожежників-добровольців з села Озеро. Перший з екіпажів прибув до місця події уже за 4 хвилини. З'ясувалося, що полум'я поширилося на дах і перекриття, перекинулося на стіни.

Горіння локалізували о 19:41, ліквідували о 19:52. Потерпілих немає.

На місці події працювали 12 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.

За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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