Місцеві помітили чоловіка поблизу дачного масиву: деталі затримання в'язня-втікача із шахти «Бужанська»

Працювали на адреналіні, щоб затримати зловмисника: володимирські поліцейські розповіли, якПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.14 листопада волинські поліцейські затримали зухвалого в’язня-втікача. Повідомлення про інцидент до поліції надійшло 13 листопада близько обіду. На встановлення місця перебування зловмисника, засудженого за низку злочинів, спрямували особовий склад поліції.Від учора і до самого затримання поліцейські перевірили тисячі автомобілів, маршрутних транспортних засобів, опитали сотні людей, прочесали кілометри території, оглянули гігабайти відео.Майор поліції, оперативник Володимирського районного відділу поліції, який разом з напарником безпосередньо виявив утікача, розповів, що поліцейські шукали фігуранта від учора цілу ніч, пошуки тривали і зранку, ніхто не спав.«Керівник відділу поліції спрямував вранці нас удвох в бік села Верба, що біля Володимира. Місцеві розповіли нам, що бачили невідому особу поблизу дачного масиву, тож ми направились туди. Під’їхавши, помітили чоловіка, схожого за прикметами. Побачивши нас, він почав втікати, перестрибнув через огорожу і закрився, вдаючи, що живе тут. Але ми побігли за ним і затримали», - розповів оперативник.Його напарник, лейтенант поліції, сказав, що коли шукаєш такого зловмисника, то не відчувається небезпеки.«Працюєш на адреналіні, думаєш лише про те, щоб швидше затримати особу. І коли ми побачили його на дачному масиві, одразу зрозуміли, що це він, побігли за ним та одягли кайданки. До речі, втікач мав при собі ніж, але ми його вилучили», - повідомив поліцейський.Наразі з фігурантом проводять необхідні процесуальні дії: буде складено протокол затримання, далі суд обиратиме запобіжний захід.