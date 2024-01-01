На Донеччині росіяни вбили цивільну жінку, яка просто йшла по вулиці

На Донеччині росіяни вбили цивільну жінку, яка просто йшла по вулиці
10 листопада на околиці села Терни на Донеччині цивільна жінка йшла вулицею, коли по ній відкрили вогонь росіяни. Українські правоохоронці розслідують воєнний злочин.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.

Внаслідок пострілу росіян зі стрілецької зброї жінка загинула на місці. Наразі слідчі з’ясовують обставини вбивства та ім’я загиблої.

Подію розслідують як порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше в Офісі генерального прокурора розповідали, що росіяни вбивають цивільних у Селидовому. Коли за місто тривали бої, в медіа поширили інформацію про розстріл двох жінок у місті.

За даним правоохоронців, у приватному секторі Селидового, що майже не постраждав від бойових дій, перебувають тіла загиблих цивільних. Їх могли вбити, коли ту частину міста захопили росіяни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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