У Міноборони розповіли, скільки людей служать у ТЦК і чи можна з них створити бригади
Сьогодні, 15:47
У всіх регіонах України в територіальних центрах комплектування служать 36 тисяч людей, але половина з них — обмежено придатні, які вже воювали.
Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, пише Громадське.
За його словами, загалом у штаті ТЦК 48 тисяч посад, але всі вони не заповнені. Крім того, серед працівників військкоматів майже 7 тисяч цивільних людей та 3 тисячі жінок.
Лазуткін вважає, що ТЦК наразі працюють, і до ідеї їхнього розформування треба ставитися «дуже зважено». Водночас він заперечив речникові Полтавського ТЦК Роману Істоміну, який казав, що з військових ТЦК неможливо створити жодної бойової бригади.
На його думку, «якщо підходити суто кількісно», то це можливо, «але ці люди виконують інші завдання». Він запевнив, що Міноборони повідомить, якщо будуть проводити якісь реорганізаційні заходи щодо ТЦК, однак поки що вони перебувають у підпорядкуванні Командування Сухопутних військ.
Нещодавно тимчасова слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні люди.
«Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», — сказала народна депутатка Юлія Яцик, яка належить до ТСК. Вона не захотіла називати точну кількість тих, хто працює в центрах комплектування, однак, за її словами, таких «значно менше», ніж 100 тисяч.
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Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, пише Громадське.
За його словами, загалом у штаті ТЦК 48 тисяч посад, але всі вони не заповнені. Крім того, серед працівників військкоматів майже 7 тисяч цивільних людей та 3 тисячі жінок.
Лазуткін вважає, що ТЦК наразі працюють, і до ідеї їхнього розформування треба ставитися «дуже зважено». Водночас він заперечив речникові Полтавського ТЦК Роману Істоміну, який казав, що з військових ТЦК неможливо створити жодної бойової бригади.
На його думку, «якщо підходити суто кількісно», то це можливо, «але ці люди виконують інші завдання». Він запевнив, що Міноборони повідомить, якщо будуть проводити якісь реорганізаційні заходи щодо ТЦК, однак поки що вони перебувають у підпорядкуванні Командування Сухопутних військ.
Нещодавно тимчасова слідча комісія із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні люди.
«Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», — сказала народна депутатка Юлія Яцик, яка належить до ТСК. Вона не захотіла називати точну кількість тих, хто працює в центрах комплектування, однак, за її словами, таких «значно менше», ніж 100 тисяч.
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