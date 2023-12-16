Вночі на Волині можливе налипання мокрого снігу

Вночі на Волині можливе налипання мокрого снігу
У ніч на 15 листопада на Волині очікують опади у вигляді снігу, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу.

Вночі територією області пройде атмосферний фронт, розповів Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.

"Також спостерігатиметься слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура вночі опуститься до нуля", — додав синоптик.

Зі слів Василя Климюка, у п'ятницю, 15 листопада, стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла. Вдень на заміну мокрому снігу прийде невеликий дощ.

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Теги: Волинь, сніг
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