Вночі на Волині можливе налипання мокрого снігу
Сьогодні, 16:24
У ніч на 15 листопада на Волині очікують опади у вигляді снігу, місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу.
Вночі територією області пройде атмосферний фронт, розповів Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
"Також спостерігатиметься слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура вночі опуститься до нуля", — додав синоптик.
Зі слів Василя Климюка, у п'ятницю, 15 листопада, стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла. Вдень на заміну мокрому снігу прийде невеликий дощ.
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Вночі територією області пройде атмосферний фронт, розповів Суспільному завідувач сектору метеорологічних прогнозів обласного гідрометеоцентру Василь Климюк.
"Також спостерігатиметься слабка ожеледь, на дорогах — ожеледиця. Температура вночі опуститься до нуля", — додав синоптик.
Зі слів Василя Климюка, у п'ятницю, 15 листопада, стовпчики термометрів показуватимуть від 2 до 7 градусів тепла. Вдень на заміну мокрому снігу прийде невеликий дощ.
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