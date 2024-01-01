У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом





Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив в етері телемаратону «Єдині новини», пише



За його словами, все залежить від стану здоров’я та специфіки захворювання кожної людини окремо. Для людей із ВІЛ та туберкульозом придатність до служби оцінюють відповідно до того наскільки хвороба впливає на здатність виконувати військові завдання.



Так, людей із безсимптомним ВІЛ або стабільною хворобою вважають придатними до служби. Вони мають право виконувати безпосередньо бойові завдання.



На стадії імунної субкомпенсації військовозобов'язані вважаються придатними до служби лише у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання. На стадії імунної декомпенсації люди вже є непридатними до військової служби й підлягають виключенню з військового обліку.



Для хворих на туберкульоз також є критерії. Непридатними до військової служби вважають людей з активним туберкульозом легень із виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини. Тож таких хворих виключають із військового обліку.



Що зараз із мобілізацією?



Наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що призвати за мобілізацією планують ще понад 160 тисяч чоловіків. Загалом, за його словами, до Сил оборони вже призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.



Натомість народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко казав, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян.



Інший член цього комітету Вадим Івченко розповів, що наразі немає обговорень зниження віку для мобілізації, а проте додав, що Збройні сили дають «сигнали», що їм потрібні люди з іншою фізичною підготовкою.



А ще одна членкиня комітету Соломія Бобровська зазначила, що в мобілізації жінок «немає нічого страшного».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони заявили, що людей із ВІЛ і туберкульозом можуть мобілізувати. Придатність до військової служби залежить від стадії хвороби.Про це речник Міноборониповідомив в етері телемаратону «Єдині новини», пише Громадське За його словами, все залежить від стану здоров’я та специфіки захворювання кожної людини окремо. Для людей із ВІЛ та туберкульозом придатність до служби оцінюють відповідно до того наскільки хвороба впливає на здатність виконувати військові завдання.Так, людей із безсимптомним ВІЛ або стабільною хворобою вважають придатними до служби. Вони мають право виконувати безпосередньо бойові завдання.На стадії імунної субкомпенсації військовозобов'язані вважаються придатними до служби лише у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання. На стадії імунної декомпенсації люди вже є непридатними до військової служби й підлягають виключенню з військового обліку.Для хворих на туберкульоз також є критерії. Непридатними до військової служби вважають людей з активним туберкульозом легень із виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини. Тож таких хворих виключають із військового обліку.Наприкінці жовтня секретар РНБОзаявив, що призвати за мобілізацією планують ще понад 160 тисяч чоловіків. Загалом, за його словами, до Сил оборони вже призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.Натомість народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко казав, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян.Інший член цього комітету Вадим Івченко розповів, що наразі немає обговорень зниження віку для мобілізації, а проте додав, що Збройні сили дають «сигнали», що їм потрібні люди з іншою фізичною підготовкою.А ще одна членкиня комітету Соломія Бобровська зазначила, що в мобілізації жінок «немає нічого страшного».

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