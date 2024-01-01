У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом

У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
У Міністерстві оборони заявили, що людей із ВІЛ і туберкульозом можуть мобілізувати. Придатність до військової служби залежить від стадії хвороби.

Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив в етері телемаратону «Єдині новини», пише Громадське.

За його словами, все залежить від стану здоров’я та специфіки захворювання кожної людини окремо. Для людей із ВІЛ та туберкульозом придатність до служби оцінюють відповідно до того наскільки хвороба впливає на здатність виконувати військові завдання.

Так, людей із безсимптомним ВІЛ або стабільною хворобою вважають придатними до служби. Вони мають право виконувати безпосередньо бойові завдання.

На стадії імунної субкомпенсації військовозобов'язані вважаються придатними до служби лише у тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання. На стадії імунної декомпенсації люди вже є непридатними до військової служби й підлягають виключенню з військового обліку.

Для хворих на туберкульоз також є критерії. Непридатними до військової служби вважають людей з активним туберкульозом легень із виділеннями або наявністю розпаду легеневої тканини. Тож таких хворих виключають із військового обліку.

Що зараз із мобілізацією?

Наприкінці жовтня секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що призвати за мобілізацією планують ще понад 160 тисяч чоловіків. Загалом, за його словами, до Сил оборони вже призвано 1 мільйон 50 тисяч громадян.

Натомість народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко казав, що з огляду на поточну ситуацію на полі бою необхідно мобілізувати 500 тисяч громадян.

Інший член цього комітету Вадим Івченко розповів, що наразі немає обговорень зниження віку для мобілізації, а проте додав, що Збройні сили дають «сигнали», що їм потрібні люди з іншою фізичною підготовкою.

А ще одна членкиня комітету Соломія Бобровська зазначила, що в мобілізації жінок «немає нічого страшного».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, туберкульоз, ВІЛ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
Вночі на Волині можливе налипання мокрого снігу
Сьогодні, 16:24
У Міноборони розповіли, скільки людей служать у ТЦК і чи можна з них створити бригади
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
Як жінкам не зійти з розуму, поки чекають чоловіка з війни: поради психолога Як жінкам не зійти з розуму, поки чекають чоловіка з війни: поради психолога
13 листопад, 08:20
«У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок «У цьому немає нічого страшного»: у Раді пояснили, чи будуть мобілізувати жінок
09 листопад, 23:13
У «Резерв+» стала доступна послуга відстрочки від мобілізації У «Резерв+» стала доступна послуга відстрочки від мобілізації
09 листопад, 17:18
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 9-10 листопада
09 листопад, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
 0
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
 0
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
 0
Вночі на Волині можливе налипання мокрого снігу
Сьогодні, 16:24
 0
У Міноборони розповіли, скільки людей служать у ТЦК і чи можна з них створити бригади
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8