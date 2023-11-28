Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко





Про це повідомив секретар Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі



За його словами, комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.



«Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом термін – до 18 грудня 2024 року», - поінформував він.



Народний депутат уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення зі служби запропонує Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.Про це повідомив секретар Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони і розвідкив коментарі "Українській правді" За його словами, комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.«Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом термін – до 18 грудня 2024 року», - поінформував він.Народний депутат уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення зі служби запропонує Міноборони.

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