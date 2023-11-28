Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.
Про це повідомив секретар Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".
За його словами, комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.
«Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом термін – до 18 грудня 2024 року», - поінформував він.
Народний депутат уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення зі служби запропонує Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив секретар Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".
За його словами, комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.
«Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом термін – до 18 грудня 2024 року», - поінформував він.
Народний депутат уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення зі служби запропонує Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40