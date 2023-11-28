Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко

Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Міністерство оборони підготує проєкт закону про умови демобілізації під час дії воєнного стану до 18 грудня 2024 року.

Про це повідомив секретар Комітету Верховної з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі "Українській правді".

За його словами, комітет звертався до Міністерства оборони з офіційним запитом щодо напрацювання законопроєкту про визначення порядку та умов звільнення зі служби деяких категорій військових під час воєнного стану.

«Днями надійшла відповідь, в якій ідеться, що відповідно до плану МОУ, проєкт буде готовий у визначений парламентом термін – до 18 грудня 2024 року», - поінформував він.

Народний депутат уточнив, що наразі невідомо, які механізми звільнення зі служби запропонує Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Демобілізація, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заступник голови Волинської ОВА Тарас Шкітер розповів, як в області підтримують ветеранів
5 причин, чому варто пишатись лісомисливською галуззю Волині
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
Демобілізацію виключили із закону на прохання Сирського й Умєрова через ситуацію на фронті, – Завітневич Демобілізацію виключили із закону на прохання Сирського й Умєрова через ситуацію на фронті, – Завітневич
12 червень, 13:55
У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський У Раді обговорюють ідею демобілізації військових через 18 чи 36 місяців безперервної служби, – Веніславський
28 листопад, 2023, 12:40
«Хочу, щоб мій чоловік був вдома»: у Луцьку протестували дружини військових «Хочу, щоб мій чоловік був вдома»: у Луцьку протестували дружини військових
27 жовтень, 2023, 12:45
Зеленський дозволив демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти Зеленський дозволив демобілізацію військових, чиї родичі загинули чи пропали безвісти
18 липень, 2023, 22:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Законопроєкт про демобілізацію мають підготувати до 18 грудня, - Костенко
Сьогодні, 19:17
 0
У Ковелі попрощалися із Героєм Ростиславом Кривчуком: спільний біль втрати знову зібрав людей у центрі міста
Сьогодні, 18:02
 0
У Міноборони підтвердили мобілізацію людей з ВІЛ та туберкульозом
Сьогодні, 17:33
 0
Нардепу Шевченку оголосили підозру в держзраді
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8