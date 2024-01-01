У лікарні помер воїн з Волині Олександр Ладчук
Сьогодні, 20:41
У лікарні не стало захисника з Волині Ладчука Олександра Миколайовича 1971 року народження.
Про це повідомили на сторінці Рожищенської міськради.
«Олександр Ладчук зі зброєю у руках захищав незалежність України, мав важке поранення. Чоловік боровся за життя та намагався хоч частково відновити здоров'я, але серце Героя не витримало», – йдеться у дописі.
Завтра, 15 листопада, воїна Олександра Ладчука проведуть в останню земну дорогу.
О 12:00 траурний кортеж з тілом загиблого рухатиметься через Рожище – Топільне – Оленівку до рідної оселі у Кобчі (вул. Ювілейна,15).
О 14:00 кортеж вирушить з дому до сільського храму, де захисника відспівають.
Траур за померлим воїном Олександром Ладчуком триватиме з 14 до 16 листопада 2024 року включно.
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Про це повідомили на сторінці Рожищенської міськради.
«Олександр Ладчук зі зброєю у руках захищав незалежність України, мав важке поранення. Чоловік боровся за життя та намагався хоч частково відновити здоров'я, але серце Героя не витримало», – йдеться у дописі.
Завтра, 15 листопада, воїна Олександра Ладчука проведуть в останню земну дорогу.
О 12:00 траурний кортеж з тілом загиблого рухатиметься через Рожище – Топільне – Оленівку до рідної оселі у Кобчі (вул. Ювілейна,15).
О 14:00 кортеж вирушить з дому до сільського храму, де захисника відспівають.
Траур за померлим воїном Олександром Ладчуком триватиме з 14 до 16 листопада 2024 року включно.
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