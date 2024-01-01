У Луцьку стрімко подорожчали яйця





Чому вартість такого базового продукту різко пішла вгору, пише сайт



Підвищення цін на яйця добряче б'є по гаманцю кожного українцям, оскільки цей продукт є базовим чи не для усіх. Таке зростання цін значно впливає на сімейний бюджет, наприклад, на одному із ринків Луцька десяток яєць коштує від 60 і аж до 75 грн. Як кажуть продавці, цінники підняли порівняно недавно, та продажі від цього не зменшилися.



«Ціна дуже піднялася, на 7 гривень буквально цього тижня, але дивлячись яка в яйця категорія чи величина. Люди купувати продовжують, бо це такий необхідний та повсякденний продукт», – розповідає продавчиня.



Її колега додає: цінники міняють майже щодня. Наприклад, раніше за яйце просили 4 гривні, а зараз вже близько 7 гривень. Працівники ринку жартома кажуть, що люди дуже обурюються, проте купувати продовжують.



Волинянка Алла своєю чергою бідкається, що зростання вартості дуже помітно. Особливо для неї, адже ціни йдуть в гору, а пенсія лишається незмінною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ціни на яйця в Україні за останній час помітно зросли, і Луцьк не став винятком. Це пов'язано одразу з кількома факторами.Чому вартість такого базового продукту різко пішла вгору, пише сайт Конкурент з посиланням на сюжет телеканалу Конкурент TV.Підвищення цін на яйця добряче б'є по гаманцю кожного українцям, оскільки цей продукт є базовим чи не для усіх. Таке зростання цін значно впливає на сімейний бюджет, наприклад, на одному із ринків Луцька десяток яєць коштує від 60 і аж до 75 грн. Як кажуть продавці, цінники підняли порівняно недавно, та продажі від цього не зменшилися.«Ціна дуже піднялася, на 7 гривень буквально цього тижня, але дивлячись яка в яйця категорія чи величина. Люди купувати продовжують, бо це такий необхідний та повсякденний продукт», – розповідає продавчиня.Її колега додає: цінники міняють майже щодня. Наприклад, раніше за яйце просили 4 гривні, а зараз вже близько 7 гривень. Працівники ринку жартома кажуть, що люди дуже обурюються, проте купувати продовжують.Волинянкасвоєю чергою бідкається, що зростання вартості дуже помітно. Особливо для неї, адже ціни йдуть в гору, а пенсія лишається незмінною.

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