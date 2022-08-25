Для медсестер у Луцьку відкрили тренінговий центр





Про це Ігор Кацитадзе. З його слів, у центрі лікарі та медсестри первинної ланки навчатимуться працювати за прогресивною моделлю патронажу — спеціальної медпрограми, яка передбачає спостереження за новонародженою дитиною протягом першого місяця життя.



"Основна мета — це створення умов для навчання та покращення післядипломного навчання медичних сестер, братів. Також центр може бути використаний як платформа для комунікації та обміну досвідом медичних працівників, які знаходяться в регіоні", — зазначив Ігор Кацитадзе.



Центр складається з двох зон: тренінгової, де відбуватимуться навчання, та симуляційної, де опановуватимуть практичні навички з догляду за немовлятами.



Інструкторка центру Богдана Пашук на спеціальних тренажерах навчає як правильно брати на руки малюка, прикладати до грудей, усаджувати в крісло для годування, давати перших прикорм.



Зі слів спеціаліста з охорони здоров'я ЮНІСЕФ, перший такий центр запрацював у 2023 році в Житомирі. Загалом цього року у межах проєкту створюється 12 тренінгово-ресурсних центрів у 7 областях України, а саме: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській, Дніпропетровській.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 листопада у Луцьку в рамках спільної програми "Турбота з народження вдома" ЮНІСЕФ та Міністерства охорони здоров’я відкрили тренінгово-ресурсний центр для медсестер.Про це Суспільному розповів спеціаліст з охорони здоров'я ЮНІСЕФ Україна. З його слів, у центрі лікарі та медсестри первинної ланки навчатимуться працювати за прогресивною моделлю патронажу — спеціальної медпрограми, яка передбачає спостереження за новонародженою дитиною протягом першого місяця життя."Основна мета — це створення умов для навчання та покращення післядипломного навчання медичних сестер, братів. Також центр може бути використаний як платформа для комунікації та обміну досвідом медичних працівників, які знаходяться в регіоні", — зазначив Ігор Кацитадзе.Центр складається з двох зон: тренінгової, де відбуватимуться навчання, та симуляційної, де опановуватимуть практичні навички з догляду за немовлятами.Інструкторка центруна спеціальних тренажерах навчає як правильно брати на руки малюка, прикладати до грудей, усаджувати в крісло для годування, давати перших прикорм.Зі слів спеціаліста з охорони здоров'я ЮНІСЕФ, перший такий центр запрацював у 2023 році в Житомирі. Загалом цього року у межах проєкту створюється 12 тренінгово-ресурсних центрів у 7 областях України, а саме: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській, Дніпропетровській.

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