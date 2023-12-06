У Липинах запрацює «Майстерня Святого Миколая»
Сьогодні, 22:16
В укритті Липинського будинку культури запрацює «Майстерня Святого Миколая».
Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади.
Для діток готують цікаву новорічну програму, різноманітні розваги та майстер-класи.
Запрошують групи дітей від 20 до 25 осіб. Вхід – за донат. Запис за номером тел.: 0509564034.
Усі кошти, традиційно, третій рік поспіль, будуть передані ЗСУ.
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Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади.
Для діток готують цікаву новорічну програму, різноманітні розваги та майстер-класи.
Запрошують групи дітей від 20 до 25 осіб. Вхід – за донат. Запис за номером тел.: 0509564034.
Усі кошти, традиційно, третій рік поспіль, будуть передані ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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