У Липинах запрацює «Майстерня Святого Миколая»





Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади.



Для діток готують цікаву новорічну програму, різноманітні розваги та майстер-класи.



Запрошують групи дітей від 20 до 25 осіб. Вхід – за донат. Запис за номером тел.: 0509564034.



Усі кошти, традиційно, третій рік поспіль, будуть передані ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В укритті Липинського будинку культури запрацює «Майстерня Святого Миколая».Про це повідомили на сторінці Підгайцівської громади.Для діток готують цікаву новорічну програму, різноманітні розваги та майстер-класи.Запрошують групи дітей від 20 до 25 осіб. Вхід – за донат. Запис за номером тел.: 0509564034.Усі кошти, традиційно, третій рік поспіль, будуть передані ЗСУ.

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