Експосадовцю Волинської ОДА, якого судять за закупівлю неякісної військової амуніції, зменшили розмір застави





Як сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду, суму застави зменшили із 372 тисяч 150 гривень до 198 тисяч 480 гривень. Різницю застави у розмірі 173 тисячі 670 гривень йому повернуть на банківський рахунок, передає



Йдеться про начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА, функції якого за даними сайту ОДА у 2022 році виконував Сушик Валентин Григорович.



Деталі з ухвали судді ВАКСу



Ще в грудні 2022 року у своїй ухвалі слідчий суддя ВАКС вказав, що існує ризик переховування посадовця від органів досудового розслідування та суду. Серед причин — встановлений слідством факт спроби Валентина Сушика виїхати за межі України в серпні 2022 року без повідомлення посадових осіб нібито для лікування.



Окрім цього, суддя зазначив, що до оголошення вироку волинянин має можливість безперешкодного виїзду за кордон з огляду на вік, а в органу досудового розслідування немає дієвих механізмів попередження втечі та подальшого розшуку підозрюваного.



У структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації Валентин Сушик працював із 2005 року. З листопада 2022 року — керівник патронатної служби апарату Волинської обласної державної адміністрації.



Що повідомляли у САП та прокуратурі Волинської області про постачання неякісної амуніції для ЗСУ

4 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з ОДА (Волинської ОДА — ред.), дії якого під час закупівлі бронежилетів та шоломів для потреб ЗСУ завдали збитків на суму понад 28 млн грн.



Як повідомляли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), під час досудового розслідування вставили: в березні 2022 року посадовець уклав із приватним товариством із Києва контракти на постачання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.



Згодом підозрюваний прийняв товар, який за своїми характеристиками не відповідав вимогам стандартів, а також підписав документи, якими столичній фірмі з обласного бюджету перерахували понад 28 млн грн. Тодішньому посадовцю Волинської ОДА повідомили про підозру у зловживанні владою.



Влітку 2022 року у Волинській обласній прокуратурі повідомляли, що директор цього приватного товариства, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виїхав за кордон, ухилившись від органу досудового розслідування і суду. Його оголосило в міжнародний розшук центральне управління НАБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишньому посадовцю Волинської облдержадміністрації, який є підозрюваним у справі щодо закупівлі у 2022 році військової амуніції неналежної якості на більш як 33 мільйони гривень, зменшили розмір застави майже удвічі.Як сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду, суму застави зменшили із 372 тисяч 150 гривень до 198 тисяч 480 гривень. Різницю застави у розмірі 173 тисячі 670 гривень йому повернуть на банківський рахунок, передає Суспільне Йдеться про начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА, функції якого за даними сайту ОДА у 2022 році виконувавЩе в грудні 2022 року у своїй ухвалі слідчий суддя ВАКС вказав, що існує ризик переховування посадовця від органів досудового розслідування та суду. Серед причин — встановлений слідством факт спроби Валентина Сушика виїхати за межі України в серпні 2022 року без повідомлення посадових осіб нібито для лікування.Окрім цього, суддя зазначив, що до оголошення вироку волинянин має можливість безперешкодного виїзду за кордон з огляду на вік, а в органу досудового розслідування немає дієвих механізмів попередження втечі та подальшого розшуку підозрюваного.У структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації Валентин Сушик працював із 2005 року. З листопада 2022 року — керівник патронатної служби апарату Волинської обласної державної адміністрації.Що повідомляли у САП та прокуратурі Волинської області про постачання неякісної амуніції для ЗСУ4 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з ОДА (Волинської ОДА — ред.), дії якого під час закупівлі бронежилетів та шоломів для потреб ЗСУ завдали збитків на суму понад 28 млн грн.Як повідомляли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), під час досудового розслідування вставили: в березні 2022 року посадовець уклав із приватним товариством із Києва контракти на постачання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.Згодом підозрюваний прийняв товар, який за своїми характеристиками не відповідав вимогам стандартів, а також підписав документи, якими столичній фірмі з обласного бюджету перерахували понад 28 млн грн. Тодішньому посадовцю Волинської ОДА повідомили про підозру у зловживанні владою.Влітку 2022 року у Волинській обласній прокуратурі повідомляли, що директор цього приватного товариства, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виїхав за кордон, ухилившись від органу досудового розслідування і суду. Його оголосило в міжнародний розшук центральне управління НАБУ.

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