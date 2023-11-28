Експосадовцю Волинської ОДА, якого судять за закупівлю неякісної військової амуніції, зменшили розмір застави

Експосадовцю Волинської ОДА, якого судять за закупівлю неякісної військової амуніції, зменшили розмір застави
Колишньому посадовцю Волинської облдержадміністрації, який є підозрюваним у справі щодо закупівлі у 2022 році військової амуніції неналежної якості на більш як 33 мільйони гривень, зменшили розмір застави майже удвічі.

Як сказано в ухвалі Вищого антикорупційного суду, суму застави зменшили із 372 тисяч 150 гривень до 198 тисяч 480 гривень. Різницю застави у розмірі 173 тисячі 670 гривень йому повернуть на банківський рахунок, передає Суспільне.

Йдеться про начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Волинської ОДА, функції якого за даними сайту ОДА у 2022 році виконував Сушик Валентин Григорович.

Деталі з ухвали судді ВАКСу

Ще в грудні 2022 року у своїй ухвалі слідчий суддя ВАКС вказав, що існує ризик переховування посадовця від органів досудового розслідування та суду. Серед причин — встановлений слідством факт спроби Валентина Сушика виїхати за межі України в серпні 2022 року без повідомлення посадових осіб нібито для лікування.

Окрім цього, суддя зазначив, що до оголошення вироку волинянин має можливість безперешкодного виїзду за кордон з огляду на вік, а в органу досудового розслідування немає дієвих механізмів попередження втечі та подальшого розшуку підозрюваного.

У структурних підрозділах Волинської обласної державної адміністрації Валентин Сушик працював із 2005 року. З листопада 2022 року — керівник патронатної служби апарату Волинської обласної державної адміністрації.

Що повідомляли у САП та прокуратурі Волинської області про постачання неякісної амуніції для ЗСУ
4 листопада 2024 року колегія суддів ВАКС призначила до розгляду по суті справу стосовно начальника управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з ОДА (Волинської ОДА — ред.), дії якого під час закупівлі бронежилетів та шоломів для потреб ЗСУ завдали збитків на суму понад 28 млн грн.

Як повідомляли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП), під час досудового розслідування вставили: в березні 2022 року посадовець уклав із приватним товариством із Києва контракти на постачання засобів індивідуального захисту для ЗСУ.

Згодом підозрюваний прийняв товар, який за своїми характеристиками не відповідав вимогам стандартів, а також підписав документи, якими столичній фірмі з обласного бюджету перерахували понад 28 млн грн. Тодішньому посадовцю Волинської ОДА повідомили про підозру у зловживанні владою.

Влітку 2022 року у Волинській обласній прокуратурі повідомляли, що директор цього приватного товариства, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виїхав за кордон, ухилившись від органу досудового розслідування і суду. Його оголосило в міжнародний розшук центральне управління НАБУ.

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Теги: суд, застава
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