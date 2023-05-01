На Волині встановлять три нові камери фіксації швидкості: локації
Сьогодні, 01:30
На Волині планують встановити камери фіксації швидкості на трасі Р-15 та Н-22 у Володимирі через значне порушення швидкісного режиму.
Заступник міського голови Володимира Ярослав Матвійчук звернувся до очільника ОВА з проханням провести дослідження доріг у межах Володимира на предмет доцільності встановлення трьох камер (на вулицях Ковельська, Луцька та Устилузька), – пише «БУГ».
Камери фіксації швидкості допомогли б контролювали швидкість руху автомобілів і, своєю чергою, дисциплінували водіїв. Як додав Ярослав Матвійчук, це б також допомогло проконтролювати рух мототранспорту — його швидкість пересування містом і надто гучні звуки.
На сесії облради також порушили питання можливості облаштування тимчасового кільця на перехресті вулиць Луцька – Данила Галицького – Ковельська, без зміни дорожнього та тротуарного покриттів.
Міська рада готова фінансово долучитись до створення розв’язки кільцевого типу задля збільшення пропускної спроможності через центральні вулиці міста.
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Заступник міського голови Володимира Ярослав Матвійчук звернувся до очільника ОВА з проханням провести дослідження доріг у межах Володимира на предмет доцільності встановлення трьох камер (на вулицях Ковельська, Луцька та Устилузька), – пише «БУГ».
Камери фіксації швидкості допомогли б контролювали швидкість руху автомобілів і, своєю чергою, дисциплінували водіїв. Як додав Ярослав Матвійчук, це б також допомогло проконтролювати рух мототранспорту — його швидкість пересування містом і надто гучні звуки.
На сесії облради також порушили питання можливості облаштування тимчасового кільця на перехресті вулиць Луцька – Данила Галицького – Ковельська, без зміни дорожнього та тротуарного покриттів.
Міська рада готова фінансово долучитись до створення розв’язки кільцевого типу задля збільшення пропускної спроможності через центральні вулиці міста.
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