На Волині встановлять три нові камери фіксації швидкості: локації

На Волині встановлять три нові камери фіксації швидкості: локації
На Волині планують встановити камери фіксації швидкості на трасі Р-15 та Н-22 у Володимирі через значне порушення швидкісного режиму.

Заступник міського голови Володимира Ярослав Матвійчук звернувся до очільника ОВА з проханням провести дослідження доріг у межах Володимира на предмет доцільності встановлення трьох камер (на вулицях Ковельська, Луцька та Устилузька), – пише «БУГ».

Камери фіксації швидкості допомогли б контролювали швидкість руху автомобілів і, своєю чергою, дисциплінували водіїв. Як додав Ярослав Матвійчук, це б також допомогло проконтролювати рух мототранспорту — його швидкість пересування містом і надто гучні звуки.

На сесії облради також порушили питання можливості облаштування тимчасового кільця на перехресті вулиць Луцька – Данила Галицького – Ковельська, без зміни дорожнього та тротуарного покриттів.

Міська рада готова фінансово долучитись до створення розв’язки кільцевого типу задля збільшення пропускної спроможності через центральні вулиці міста.

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Теги: камери, авто
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