На Волині встановлять три нові камери фіксації швидкості: локації





Заступник міського голови Володимира Ярослав Матвійчук звернувся до очільника ОВА з проханням провести дослідження доріг у межах Володимира на предмет доцільності встановлення трьох камер (на вулицях Ковельська, Луцька та Устилузька), – пише



Камери фіксації швидкості допомогли б контролювали швидкість руху автомобілів і, своєю чергою, дисциплінували водіїв. Як додав Ярослав Матвійчук, це б також допомогло проконтролювати рух мототранспорту — його швидкість пересування містом і надто гучні звуки.



На сесії облради також порушили питання можливості облаштування тимчасового кільця на перехресті вулиць Луцька – Данила Галицького – Ковельська, без зміни дорожнього та тротуарного покриттів.



Міська рада готова фінансово долучитись до створення розв’язки кільцевого типу задля збільшення пропускної спроможності через центральні вулиці міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині планують встановити камери фіксації швидкості на трасі Р-15 та Н-22 у Володимирі через значне порушення швидкісного режиму.Заступник міського голови Володимиразвернувся до очільника ОВА з проханням провести дослідження доріг у межах Володимира на предмет доцільності встановлення трьох камер (на вулицях Ковельська, Луцька та Устилузька), – пише «БУГ» Камери фіксації швидкості допомогли б контролювали швидкість руху автомобілів і, своєю чергою, дисциплінували водіїв. Як додав Ярослав Матвійчук, це б також допомогло проконтролювати рух мототранспорту — його швидкість пересування містом і надто гучні звуки.На сесії облради також порушили питання можливості облаштування тимчасового кільця на перехресті вулиць Луцька – Данила Галицького – Ковельська, без зміни дорожнього та тротуарного покриттів.Міська рада готова фінансово долучитись до створення розв’язки кільцевого типу задля збільшення пропускної спроможності через центральні вулиці міста.

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