Посол Росії в ООН назвав умову для переговорів щодо припинення війни в Україні
Сьогодні, 05:11
Москва відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх буде ініціювати обраний президент США Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.
Про це заявив російський представник у штаб-квартирі ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters, передає ТСН.
“Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться”, – скептично оцінив можливості обраного президента США російський дипломат.
Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються".
Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.
Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.
"Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки”, — додав він.
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Про це заявив російський представник у штаб-квартирі ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters, передає ТСН.
“Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться”, – скептично оцінив можливості обраного президента США російський дипломат.
Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються".
Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.
Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.
"Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки”, — додав він.
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