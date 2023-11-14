Посол Росії в ООН назвав умову для переговорів щодо припинення війни в Україні

Дональд Трамп. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.



Про це заявив російський представник у штаб-квартирі ООН у Женеві Геннадій Гатілов, повідомляє Reuters, передає



“Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться”, – скептично оцінив можливості обраного президента США російський дипломат.



Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються".



Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.



Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем.



"Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки”, — додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Москва відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх буде ініціювати обраний президент США. Водночас, на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.Про це заявив російський представник у штаб-квартирі ООН у Женеві, повідомляє Reuters, передає ТСН “Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, дозвольмо йому спробувати. Але ми люди реалістичні, звичайно, ми розуміємо, що цього ніколи не станеться”, – скептично оцінив можливості обраного президента США російський дипломат.Водночас Гатілов додав, що пропозиції розпочати політичний процес "вітаються".Він також сказав, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”, очевидно, маючи на увазі просування російських військ в Україні, які уже зараз контролюють п’яту частину країни.Посол Гатілов сказав, що обрання Трампа являє собою нову можливість для діалогу зі Сполученими Штатами, але він має сумніви щодо ширшого перезавантаження відносин і повторив попередження, висловлені раніше Кремлем."Американська політична еліта, незважаючи на внутрішньополітичні зміни, послідовно дотримується позиції обмеження Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації це мало змінює. Єдина можлива зміна — це діалог між нашими країнами, чого не вистачало в останні роки”, — додав він.

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