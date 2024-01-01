Скільки коштує цибуля, морква і червоний буряк на волинському ринку





Так, один з ключових інгредієнтів – цибуля – тримає ціну у 25 гривень за кілограм, передає



Ціна на моркву, навпаки, трохи знизилася і наразі коливається в межах 20–30 гривень за кілограм. Це може бути пов’язано з сезонними факторами. Зниження ціни на моркву – приємна новина для покупців, які тепер мають можливість економити на приготуванні борщу та інших страв, де морква є одним із інгредієнтів.



Червоний буряк також зберігає стабільну ціну на рівні 25 гривень за кілограм. Це важливий компонент борщового набору, що додає страві насичений колір і солодкуватий смак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку в місті Рожище ціни на овочі борщового набору залишаються стабільними, що дозволяє місцевим жителям планувати свої покупки без особливих змін у витратах. Хоча інфляція та сезонні коливання впливають на вартість продуктів по всій Україні, базові інгредієнти для приготування традиційного українського борщу в Рожищі наразі не піддаються значним змінам у вартості.Так, один з ключових інгредієнтів – цибуля – тримає ціну у 25 гривень за кілограм, передає ВСН Ціна на моркву, навпаки, трохи знизилася і наразі коливається в межах 20–30 гривень за кілограм. Це може бути пов’язано з сезонними факторами. Зниження ціни на моркву – приємна новина для покупців, які тепер мають можливість економити на приготуванні борщу та інших страв, де морква є одним із інгредієнтів.Червоний буряк також зберігає стабільну ціну на рівні 25 гривень за кілограм. Це важливий компонент борщового набору, що додає страві насичений колір і солодкуватий смак.

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