Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15-16 листопада

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 15-16 листопада
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 15-16 листопада 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У п'ятницю, 15 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає невеликій магнітній бурі, не здатній впливати на самопочуття людей. А в суботу, 16 листопада, магнітосфера прийде до норми.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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