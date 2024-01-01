15 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні святкує Народна артистка України, лауреат обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського(на фото).Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні15 листопада день народження святкує журналісткаВітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й миру.15 листопада в Україні і світі святкують Європейський день музичної терапії. Він був заснований Європейською федерацією музичної терапії (EMTC). Цей день покликаний привернути увагу до важливості музичної терапії, як методу покращення психічного та фізичного здоров'я. Музична терапія використовується для підтримки людей з різними фізичними, емоційними, когнітивними чи соціальними проблемами. Цього дня музичні терапевти в різних країнах Європи проводять семінари, концерти та відкриті сесії, щоб поділитися практиками та показати, як музика може змінювати життя. Вони також прагнуть підвищити обізнаність про професію музичного терапевта, можливості музичної терапії та її значення для суспільства.Також 15 листопада День Стіва Ірвіна. Його створили на честь відомого австралійського натураліста та захисника дикої природи Стіва Ірвіна. Ірвін здобув світову популярність як "Мисливець на крокодилів" завдяки своїй телевізійній програмі, у якій з ентузіазмом досліджував світ тварин. Його сміливість і пристрасна любов до природи надихнули мільйони людей по всьому світу. Цей день було започатковано сім’єю Стіва Ірвіна, щоб вшанувати його життя, продовжити його справу та підвищити обізнаність про захист природи. В рамках Дня Стіва Ірвіна люди носять захисний колір Ірвіна — хакі, щоб підтримати дикі види та брати участь у заходах для збору коштів на збереження середовища існування диких тварин. Благодійний фонд Австралійського зоопарку, заснований родиною Ірвіна, підтримує охоронні проєкти, реабілітацію дикої природи та освітні ініціативи, спрямовані на захист довкілля.А ще 15 листопада Всесвітній день вазектомії. Заснований 2012 року, цей день зазвичай включає просвітницькі кампанії, безкоштовні або субсидовані вазектомії в різних країнах, інформаційні семінари та заходи для обговорення міфів і фактів про вазектомію. Ініціатори прагнуть розвіяти страхи й хибні уявлення, адже вазектомія є малоінвазивною процедурою, яка не впливає на здоров’я або статеву функцію чоловіка.15 листопада святкують Міжнародний день протидії булінгу. Цей день створений для привернення уваги до проблеми булінгу та підвищення обізнаності про її негативні наслідки для психічного здоров’я та емоційного благополуччя. Організації, школи, громадські ініціативи проводять різноманітні заходи: семінари, флешмоби, лекції, групові обговорення, створення мотиваційних відео та розробку антибулінгових програм. Багато акцій спрямовані на розвиток емпатії, підтримки, навичок мирного вирішення конфліктів і просування толерантності.