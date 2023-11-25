На луцьких ринках почався сезон мандаринів та апельсинів: яка ціна

На луцьких ринках почався сезон мандаринів та апельсинів: яка ціна
На ринках у Луцьку вже розпочався сезон мандаринів та апельсинів.

Які ціни на мандарини, апельсини та лимони на луцькому ринку, - пише Конкурент.

Уже на першому прилавку з мандаринами, апельсинами та лимонами – вибір чималий. Італійські мандарини коштують115 грн за кілограм, турецькі – по 100 -120 гривень за кіло. Апельсини продають за 100 грн за кілограм, лимони вартують по 85 грн.

«Мандарини продаю по 90 гривень, ми возимо їх зі Львова, а до Львова вони приїжджають ну Турція, є Іспанія – вони дорожче будуть, є Італія... Ми стараємося дешевше торгувати, щоб люди просто брали смакували... Люди беруть дешевші мандарини, солодчі хочуть і дешеві. Люди дивляться звичайно в першу чергу на ціну – ціна підходить, люди беруть», – розповів продавець на ринку.

Апельсини, за словами чоловіка, ще не возять, бо не сезон.

Найсолодшими, як кажуть продавці, є мандарини з Італії. Їхні ціна – 140 гривень за кіло мандаринів.

«Є мандаринка Туреччина з кислиночкою, соковита класна, але на кислиночка є. Італія – солодка, класна, невеличка, но смачна. І Південна Африка – це рахується сама солодка така безкислиночки, крупна долька соковита, смачненька, вона вже дорожча», – каже ще одна провчиня.Турецькі мандарини дещо з кислинкою.

Отож, на луцькому ринку розпочався сезон цитрусових – мандаринів, апельсині та лимонів тут вдосталь.

Ціна на мандарини коливається від 100 до 150 гривень, проте можна знайти і за 80 та 90 гривень. Апельсини коштують в межах 100 гривень, а лимони вартують від 85 гривень.

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Теги: мандарини, ціни
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