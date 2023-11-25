На луцьких ринках почався сезон мандаринів та апельсинів: яка ціна





Які ціни на мандарини, апельсини та лимони на луцькому ринку, - пише



Уже на першому прилавку з мандаринами, апельсинами та лимонами – вибір чималий. Італійські мандарини коштують115 грн за кілограм, турецькі – по 100 -120 гривень за кіло. Апельсини продають за 100 грн за кілограм, лимони вартують по 85 грн.



«Мандарини продаю по 90 гривень, ми возимо їх зі Львова, а до Львова вони приїжджають ну Турція, є Іспанія – вони дорожче будуть, є Італія... Ми стараємося дешевше торгувати, щоб люди просто брали смакували... Люди беруть дешевші мандарини, солодчі хочуть і дешеві. Люди дивляться звичайно в першу чергу на ціну – ціна підходить, люди беруть», – розповів продавець на ринку.



Апельсини, за словами чоловіка, ще не возять, бо не сезон.



Найсолодшими, як кажуть продавці, є мандарини з Італії. Їхні ціна – 140 гривень за кіло мандаринів.



«Є мандаринка Туреччина з кислиночкою, соковита класна, але на кислиночка є. Італія – солодка, класна, невеличка, но смачна. І Південна Африка – це рахується сама солодка така безкислиночки, крупна долька соковита, смачненька, вона вже дорожча», – каже ще одна провчиня.Турецькі мандарини дещо з кислинкою.



Отож, на луцькому ринку розпочався сезон цитрусових – мандаринів, апельсині та лимонів тут вдосталь.



Ціна на мандарини коливається від 100 до 150 гривень, проте можна знайти і за 80 та 90 гривень. Апельсини коштують в межах 100 гривень, а лимони вартують від 85 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринках у Луцьку вже розпочався сезон мандаринів та апельсинів.Які ціни на мандарини, апельсини та лимони на луцькому ринку, - пише Конкурент Уже на першому прилавку з мандаринами, апельсинами та лимонами – вибір чималий. Італійські мандарини коштують115 грн за кілограм, турецькі – по 100 -120 гривень за кіло. Апельсини продають за 100 грн за кілограм, лимони вартують по 85 грн.«Мандарини продаю по 90 гривень, ми возимо їх зі Львова, а до Львова вони приїжджають ну Турція, є Іспанія – вони дорожче будуть, є Італія... Ми стараємося дешевше торгувати, щоб люди просто брали смакували... Люди беруть дешевші мандарини, солодчі хочуть і дешеві. Люди дивляться звичайно в першу чергу на ціну – ціна підходить, люди беруть», – розповів продавець на ринку.Апельсини, за словами чоловіка, ще не возять, бо не сезон.Найсолодшими, як кажуть продавці, є мандарини з Італії. Їхні ціна – 140 гривень за кіло мандаринів.«Є мандаринка Туреччина з кислиночкою, соковита класна, але на кислиночка є. Італія – солодка, класна, невеличка, но смачна. І Південна Африка – це рахується сама солодка така безкислиночки, крупна долька соковита, смачненька, вона вже дорожча», – каже ще одна провчиня.Турецькі мандарини дещо з кислинкою.Отож, на луцькому ринку розпочався сезон цитрусових – мандаринів, апельсині та лимонів тут вдосталь.Ціна на мандарини коливається від 100 до 150 гривень, проте можна знайти і за 80 та 90 гривень. Апельсини коштують в межах 100 гривень, а лимони вартують від 85 гривень.

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