ППО збила ракету і 25 дронів: вранці росія підняла у небо бомбардувальники
Сьогодні, 09:14
У ніч на п'ятницю росіяни запустили по Україні дві ракети Х-59/69 (з акваторії Чорного моря по Одеській області) і 29 дронів (з району Приморсько-Ахтарська).
Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї ракети і 25 БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.
"Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару по Одеській області пошкоджені будинки і авто. Є загибла і поранені.
Станом на 8:48 в деяких областях України оголошена ракетна загроза. У небі перебуває до восьми бомбардувальників.
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Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї ракети і 25 БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.
"Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок удару по Одеській області пошкоджені будинки і авто. Є загибла і поранені.
Станом на 8:48 в деяких областях України оголошена ракетна загроза. У небі перебуває до восьми бомбардувальників.
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