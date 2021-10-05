Учительці хімії з Волині присвоїли звання почесного громадянина області

Учительці хімії з Волині присвоїли звання почесного громадянина області
Учительці хімії з Нововолинська Ользі Березан присвоїли звання «Почесний громадянин Волині».

Відповідне рішення прийняли депутати під час сесії обласної ради 14 листопада, повідомляє міський голова Борис Карпус.

"Вітаю Ольгу Веніамінівну Березан із присвоєнням високого та заслуженого звання «Почесний громадянин Волині». Відповідне рішення прийняла облрада.

Ольга Веніамінівна – викладачка хімії Нововолинського наукового ліцею. Працює в освітній галузі понад 50 років, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, автор багатьох посібників та підручників. Її учні – призери та переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад.

Нововолинська громада пишається такими земляками! Бажаю Ользі Веніамінівні міцного здоров’я та багато років натхненної праці", - йдеться в повідомленні.
Учительці хімії з Волині присвоїли звання почесного громадянина області

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Теги: Волинь, почесний громадянин
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