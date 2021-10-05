Учительці хімії з Волині присвоїли звання почесного громадянина області

Ользі Березан присвоїли звання «Почесний громадянин Волині».



Відповідне рішення прийняли депутати під час сесії обласної ради 14 листопада, повідомляє міський голова Борис Карпус.



"Вітаю Ольгу Веніамінівну Березан із присвоєнням високого та заслуженого звання «Почесний громадянин Волині». Відповідне рішення прийняла облрада.



Ольга Веніамінівна – викладачка хімії Нововолинського наукового ліцею. Працює в освітній галузі понад 50 років, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, автор багатьох посібників та підручників. Її учні – призери та переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад.



Нововолинська громада пишається такими земляками! Бажаю Ользі Веніамінівні міцного здоров’я та багато років натхненної праці", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учительці хімії з Нововолинськаприсвоїли звання «Почесний громадянин Волині».Відповідне рішення прийняли депутати під час сесії обласної ради 14 листопада, повідомляє міський голова"Вітаю Ольгу Веніамінівну Березан із присвоєнням високого та заслуженого звання «Почесний громадянин Волині». Відповідне рішення прийняла облрада.Ольга Веніамінівна – викладачка хімії Нововолинського наукового ліцею. Працює в освітній галузі понад 50 років, Заслужений вчитель України, Відмінник освіти України, кандидат педагогічних наук, автор багатьох посібників та підручників. Її учні – призери та переможці всеукраїнських та міжнародних олімпіад.Нововолинська громада пишається такими земляками! Бажаю Ользі Веніамінівні міцного здоров’я та багато років натхненної праці", - йдеться в повідомленні.

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