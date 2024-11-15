Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до 9 областей України: серед них - Волинь





Про це пише



В американському відомстві зазначають, що деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику завдяки можливостям протиповітряної оборони та віддаленості від зон активних бойових дій.



З четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) ризику Держдеп знизив для таких областей України: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської.



При цьому у повідомленні Держдепу додають, що усім громадянам США слід уважно стежити за повідомленнями уряду США, місцевими та міжнародними засобами масової інформації, щоб отримувати інформацію про зміни в умовах безпеки та попередження про необхідність укриття на місцях. Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною.



"Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть не прифронтові регіони залишаються об'єктами російських ракетних і безпілотних атак.



Мандрівникам слід реагувати на повітряні оповіщення та шукати відповідне укриття", - йдеться в повідомленні.



У червні 2022 року Білий дім закликав американців не їздити в Україну після того, як з'явилися повідомлення про те, що двох американців захопили російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держдепартамент США змінив рекомендації для американців щодо подорожей в Україну, знизивши рівень ризику для дев’яти українських областей.Про це пише Українська правда В американському відомстві зазначають, що деякі регіони можуть мати нижчий рівень ризику завдяки можливостям протиповітряної оборони та віддаленості від зон активних бойових дій.З четвертого (не подорожувати) до третього рівня (обміркуйте свою подорож) ризику Держдеп знизив для таких областей України: Волинської, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, Тернопільської, Рівненської, Хмельницької та Житомирської.При цьому у повідомленні Держдепу додають, що усім громадянам США слід уважно стежити за повідомленнями уряду США, місцевими та міжнародними засобами масової інформації, щоб отримувати інформацію про зміни в умовах безпеки та попередження про необхідність укриття на місцях. Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною."Неспровоковане повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і навіть не прифронтові регіони залишаються об'єктами російських ракетних і безпілотних атак.Мандрівникам слід реагувати на повітряні оповіщення та шукати відповідне укриття", - йдеться в повідомленні.У червні 2022 року Білий дім закликав американців не їздити в Україну після того, як з'явилися повідомлення про те, що двох американців захопили російські війська.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію