Повернення коштів за неякісний товар чи послугу: як це зробити на Волині





Про це у коментарі Володимир Коваль.



"До управління звернувся військовослужбовець, який зараз перебуває в зоні бойових дій. Він скаржився на те, що йому неправильно нараховані суми за спожиті житлово-комунальні послуги. Наші працівники здійснили перевірку, за результатами якої бійцю був зроблений перерахунок на суму 35 800 гривень", — говорить посадовець.



У заяві, яку подає споживач, мають бути документи, що підтверджують факт порушення. Таку скаргу реєструють у Держпродспоживслужбі. На її розгляд та відповідь скаржнику є не більше одного місяця.



"Мешканець Одеської області придбав у підприємця, зареєстрованого у Волинській області, автозапчастини на суму 38 000 гривень. Деталі йому не підійшли, але підприємець не хотів повертати гроші. Чоловік звернувся до нас скаргою, гроші вдалося повернути", — каже Володимир Коваль.



Cкаргу у Держпродспоживслужбу у Волинській області можна принести особисто за адресою: м. Луцьк, вул.Поліська Січ, 10; залишити звернення на сайті: http://voldpss.gov.ua/feedback/ або надіслати електронним листом: E-mail:



Посадовець також додав, що Держпродспоживслужба не приймає звернень від волинян щодо неправильних нарахувань національного кешбеку за придбані українські товари. Відповідно до повноважень, управління може лише перевіряти якість вітчизняної продукції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку 2024 року споживачам на Волині, чиї права було порушено, повернули майже 160 тисяч гривень.Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника Держпродспоживслужби в області"До управління звернувся військовослужбовець, який зараз перебуває в зоні бойових дій. Він скаржився на те, що йому неправильно нараховані суми за спожиті житлово-комунальні послуги. Наші працівники здійснили перевірку, за результатами якої бійцю був зроблений перерахунок на суму 35 800 гривень", — говорить посадовець.У заяві, яку подає споживач, мають бути документи, що підтверджують факт порушення. Таку скаргу реєструють у Держпродспоживслужбі. На її розгляд та відповідь скаржнику є не більше одного місяця."Мешканець Одеської області придбав у підприємця, зареєстрованого у Волинській області, автозапчастини на суму 38 000 гривень. Деталі йому не підійшли, але підприємець не хотів повертати гроші. Чоловік звернувся до нас скаргою, гроші вдалося повернути", — каже Володимир Коваль.Cкаргу у Держпродспоживслужбу у Волинській області можна принести особисто за адресою: м. Луцьк, вул.Поліська Січ, 10; залишити звернення на сайті: http://voldpss.gov.ua/feedback/ або надіслати електронним листом: E-mail: [email protected] Посадовець також додав, що Держпродспоживслужба не приймає звернень від волинян щодо неправильних нарахувань національного кешбеку за придбані українські товари. Відповідно до повноважень, управління може лише перевіряти якість вітчизняної продукції.

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