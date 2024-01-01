Повернення коштів за неякісний товар чи послугу: як це зробити на Волині

Повернення коштів за неякісний товар чи послугу: як це зробити на Волині
З початку 2024 року споживачам на Волині, чиї права було порушено, повернули майже 160 тисяч гривень.

Про це у коментарі Суспільному розповів заступник начальника Держпродспоживслужби в області Володимир Коваль.

"До управління звернувся військовослужбовець, який зараз перебуває в зоні бойових дій. Він скаржився на те, що йому неправильно нараховані суми за спожиті житлово-комунальні послуги. Наші працівники здійснили перевірку, за результатами якої бійцю був зроблений перерахунок на суму 35 800 гривень", — говорить посадовець.

У заяві, яку подає споживач, мають бути документи, що підтверджують факт порушення. Таку скаргу реєструють у Держпродспоживслужбі. На її розгляд та відповідь скаржнику є не більше одного місяця.

"Мешканець Одеської області придбав у підприємця, зареєстрованого у Волинській області, автозапчастини на суму 38 000 гривень. Деталі йому не підійшли, але підприємець не хотів повертати гроші. Чоловік звернувся до нас скаргою, гроші вдалося повернути", — каже Володимир Коваль.

Cкаргу у Держпродспоживслужбу у Волинській області можна принести особисто за адресою: м. Луцьк, вул.Поліська Січ, 10; залишити звернення на сайті: http://voldpss.gov.ua/feedback/ або надіслати електронним листом: E-mail: [email protected].

Посадовець також додав, що Держпродспоживслужба не приймає звернень від волинян щодо неправильних нарахувань національного кешбеку за придбані українські товари. Відповідно до повноважень, управління може лише перевіряти якість вітчизняної продукції.

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Теги: Волинь, гроші, повернення
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