СБУ затримала підполковника Сил спецоперацій, який «зливав» плани в тил ворога

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача ССО затримали «розконсервованого» агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру).Про це повідомляє СБУ.Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.Навесні 2024 року його дистанційно «активував» кадровий співробітник російського гру і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.Для виконання ворожого завдання «кріт» використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та «цілі».Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.Також агент «зливав» своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його.Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою рф через своїх знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок.Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили спільно зі слідчими Одеського управління СБУ за процесуального керівництва прокуратури.