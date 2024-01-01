«Росія й Україна мають зупинитися»: Трамп знову пообіцяв припинити війну

Дональд Трамп знову виступив із заявою про припинення війни в Україні. Він пообіцяв, що його адміністрація буде зосереджуватися на цьому.



Про це він сказав на урочистому заході у своїй резиденції Мар-а-Лаго, пише



За словами Трампа, його команда буде «дуже наполегливо працювати над росією та Україною».



«Це має припинитися. росія й Україна повинні зупинитися, — сказав він і додав: — Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах».



Крім цього, під час заходу Трамп пожартував, що від моменту його обрання справи в країні йдуть дуже добре, тому, мовляв, його термін слід вважати таким, що розпочався в день виборів, 5 листопада.



«Єдине, пане спікере, я думаю, що це важливо, можливо, вам слід ухвалити законопроєкт — ви повинні почати мій термін з 5 листопада, гаразд? Або 6 листопада, якщо хочете. 5 листопада, тому що ринок злетів до небес, ентузіазм подвоївся за останній короткий час», — сказав новообраний президент.



Трамп і Україна

Позиція республіканця Дональда Трампа та його команди щодо України залишається неоднозначною. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово стверджував, що «закінчить війну», якщо буде переобраний, не розкриваючи, що саме робитиме.



Він запевняв, що зможе припинити війну за 24 години, зокрема завдяки своїм хорошим стосункам з українським президентом Володимиром Зеленським та російським лідером володимиром путіним.



Водночас Трамп грозився зупинити фінансову допомогу Україні та «вийти» з російсько-української війни.



На дебатах із Джо Байденом він назвав «неприйнятними» вимоги путіна про виведення українських військ з окупованих регіонів та відмову України від вступу до НАТО. Але Джеймс Ді Венс, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, озвучив протилежну думку, запропонувавши замороження бойових дій на теперішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.



За даними ЗМІ, радники Трампа представили план, згідно з яким той у разі переобрання надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори з москвою.



Уже після перемоги Трампа стало відомо про ще один план, який запропонували його радники. Він передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.



Наразі невідомо, якої з цих стратегій буде дотримуватися Трамп і чи робитиме він це взагалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новообраний президент СШАзнову виступив із заявою про припинення війни в Україні. Він пообіцяв, що його адміністрація буде зосереджуватися на цьому.Про це він сказав на урочистому заході у своїй резиденції Мар-а-Лаго, пише Громадське За словами Трампа, його команда буде «дуже наполегливо працювати над росією та Україною».«Це має припинитися. росія й Україна повинні зупинитися, — сказав він і додав: — Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах».Крім цього, під час заходу Трамп пожартував, що від моменту його обрання справи в країні йдуть дуже добре, тому, мовляв, його термін слід вважати таким, що розпочався в день виборів, 5 листопада.«Єдине, пане спікере, я думаю, що це важливо, можливо, вам слід ухвалити законопроєкт — ви повинні почати мій термін з 5 листопада, гаразд? Або 6 листопада, якщо хочете. 5 листопада, тому що ринок злетів до небес, ентузіазм подвоївся за останній короткий час», — сказав новообраний президент.Трамп і УкраїнаПозиція республіканця Дональда Трампа та його команди щодо України залишається неоднозначною. Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово стверджував, що «закінчить війну», якщо буде переобраний, не розкриваючи, що саме робитиме.Він запевняв, що зможе припинити війну за 24 години, зокрема завдяки своїм хорошим стосункам з українським президентом Володимиром Зеленським та російським лідером володимиром путіним.Водночас Трамп грозився зупинити фінансову допомогу Україні та «вийти» з російсько-української війни.На дебатах із Джо Байденом він назвав «неприйнятними» вимоги путіна про виведення українських військ з окупованих регіонів та відмову України від вступу до НАТО. Але Джеймс Ді Венс, якого Трамп обрав своїм кандидатом у віцепрезиденти, озвучив протилежну думку, запропонувавши замороження бойових дій на теперішній лінії фронту та відмову України від вступу до НАТО.За даними ЗМІ, радники Трампа представили план, згідно з яким той у разі переобрання надаватиме Україні додаткову військову допомогу, тільки якщо Київ погодиться на переговори з москвою.Уже після перемоги Трампа стало відомо про ще один план, який запропонували його радники. Він передбачає, що Київ пообіцяє не вступати до НАТО щонайменше 20 років, а США в обмін на це продовжуватимуть надсилати Україні зброю. росія та Україна нібито мали б погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 км.Наразі невідомо, якої з цих стратегій буде дотримуватися Трамп і чи робитиме він це взагалі.

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