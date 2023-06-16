Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня





Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, пише



“Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав Шмигаль.



Він зазначив, що уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.



“Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини”, – сказав прем’єр.



Ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку» Уряд ставить перед собою три основні цілі:



матеріально підтримати українські родини. Кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.

підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.



вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.



Підтримка від уряду



На початку місяця Шмигаль повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Одним із ключових її елементів є субсидії.



Раніше Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки.

Тим часом мешканці прифронтових територій почали отримувати гроші на купівлю твердого палива. Йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд ухвалив виплату кожному українцю по тисячі гривень з 1 грудня.Про це повідомив прем’єр-міністрпід час засідання Кабміну, пише LB.ua “Сьогодні ухвалюємо рішення, яке є частиною зимової підтримки українських родин. За ініціативи президента Володимира Зеленського з 1 грудня кожен українець та кожна українка отримають тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів”, – сказав Шмигаль.Він зазначив, що уряд сьогодні ухвалює порядок реалізації цього проєкту: визначаємо, як, де і коли можна отримати кошти та куди можна буде їх витратити.“Оскільки програма стосується не лише дорослих, але й дітей, то визначаємо також, як один із батьків зможе замовити виплату для своєї дитини”, – сказав прем’єр.Ухвалюючи рішення про «Зимову єПідтримку» Уряд ставить перед собою три основні цілі:матеріально підтримати українські родини. Кошти від «Зимової єПідтримки» можна буде витратити на ліки, книжки, одяг, автобусні та залізничні квитки, на оплату комунальних послуг та інше.підтримати українських надавачів послуг та українських виробників, адже саме вони будуть отримувати кошти, і це додатковий стимул для економіки.вкотре продемонструвати єдність українського суспільства, оскільки один із варіантів використання коштів – це підтримка української армії через перерахунок коштів на благодійні рахунки Сил безпеки та оборони або волонтерського фонду, якому ви довіряєте.На початку місяця Шмигаль повідомив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. Одним із ключових її елементів є субсидії.Раніше Кабмін схвалив надання субсидій переселенцям на оренду житла. Експериментальний проєкт розрахований на 2 роки.Тим часом мешканці прифронтових територій почали отримувати гроші на купівлю твердого палива. Йдеться про разову виплату 21 тисячі гривень.

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