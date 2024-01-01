Перестало битися серце Героя з Волині Володимира Радчука

Перестало битися серце Героя з Волині Володимира Радчука
Сьогодні, 15 листопада, перестало битися серце українського захисника, 41-річного маневичанина Володимира Радчука.

Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

"Стрілець-санітар з січня 2024 року мужньо захищав Україну від ворога. Останнім часом проходив лікування та відновлював своє здоров’я після наслідків воєнних дій. Днями мав повертатися до виконання військових обов’язків, але, на жаль, сьогодні уночі його життєва стежина обірвалась.

Щирі співчуття батькам Василю Романовичу, Галині Василівні, дружині Оксані та сину Роману", - йдеться в повідомленні.

"Зустрічаємо захисника о 15.40 годині в урочищі Рудня під Колками і супроводжуємо до Маневич, де по Проспекту Волі, вулицях Незалежності, 100 річчя Маневич до батьківського дому. Віддаймо шану солдату!" - зазначили у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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