Перестало битися серце Героя з Волині Володимира Радчука

Володимира Радчука.



Про це Олександр Гаврилюк.



"Стрілець-санітар з січня 2024 року мужньо захищав Україну від ворога. Останнім часом проходив лікування та відновлював своє здоров’я після наслідків воєнних дій. Днями мав повертатися до виконання військових обов’язків, але, на жаль, сьогодні уночі його життєва стежина обірвалась.



Щирі співчуття батькам Василю Романовичу, Галині Василівні, дружині Оксані та сину Роману", - йдеться в повідомленні.



"Зустрічаємо захисника о 15.40 годині в урочищі Рудня під Колками і супроводжуємо до Маневич, де по Проспекту Волі, вулицях Незалежності, 100 річчя Маневич до батьківського дому. Віддаймо шану солдату!" - зазначили у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 листопада, перестало битися серце українського захисника, 41-річного маневичанинаПро це повідомив Маневицький селищний голова"Стрілець-санітар з січня 2024 року мужньо захищав Україну від ворога. Останнім часом проходив лікування та відновлював своє здоров’я після наслідків воєнних дій. Днями мав повертатися до виконання військових обов’язків, але, на жаль, сьогодні уночі його життєва стежина обірвалась.Щирі співчуття батькам Василю Романовичу, Галині Василівні, дружині Оксані та сину Роману", - йдеться в повідомленні."Зустрічаємо захисника о 15.40 годині в урочищі Рудня під Колками і супроводжуємо до Маневич, де по Проспекту Волі, вулицях Незалежності, 100 річчя Маневич до батьківського дому. Віддаймо шану солдату!" - зазначили у громаді.

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